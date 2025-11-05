Franco Bertolotti travolto e ucciso sulle strisce a Milano da un'auto pirata, caccia al conducente

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non ce l’ha fatta Franco Bertolotti, l’uomo di 87 anni travolto a Milano mentre attraversava le strisce pedonali. Gli investigatori sono alla ricerca del conducente del furgone che lo ha investito senza fermarsi a prestare soccorso. L’anziano era uscito di casa per andare a comprare il pane.

La morte di Franco Bertolotti

I fatti risalgono alle ore 12 di mercoledì 5 novembre. Franco Bertolotti, classe 1938, è uscito dal suo appartamento di via Bronzetti per andare a comprare il pane. Mentre attraversava la strada all’angolo con via Macedonio Melloni è stato travolto sulle strisce.

Come ricostruito da Il Giorno Bertolotti è stato colpito in pieno da un furgone bianco. In un primo momento l’anziano ha rimbalzato sul parabrezza del mezzo in transito, poi il suo corpo è finito a decine di metri di distanza.

ANSA La polizia locale in via Bronzetti, a Milano, dove Franco Bertolotti è stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali

Come anticipato, il conducente del furgone non ha soccorso l’87enne e ha proseguito a bordo del mezzo.

Bertolotti è stato soccorso dai sanitari dell’Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, che lo hanno trasportato presso il Policlinico. L’anziano, che si presentava in condizioni già gravissime, è morto poco dopo.

Caccia all’uomo a Milano

Gli agenti della Radiomobile della polizia locale hanno da subito avviato le indagini, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, per rintracciare il conducente del furgone bianco.

Il mezzo sarebbe stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della zona, per questo le autorità stanno acquisendo i filmati e raccogliendo le testimonianze di quanti hanno assistito alla tragedia. Il Giorno scrive che gli inquirenti potrebbero aver scoperto la targa del veicolo.

Il ritrovamento del furgone

Repubblica riporta che circa un’ora dopo l’arrivo delle forze dell’ordine in via Bronzetti, il furgone è stato rintracciato in via Crema, a una distanza di circa due chilometri dal luogo degli eventi.

Si tratterebbe di un Citroën preso a noleggio. Attraverso l’azienda concessionaria gli inquirenti sarebbero arrivati all’identità del conducente, ma le indagini e le verifiche sono ancora in corso. Fino a questo momento è stato riportato che il presunto responsabile non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

Tuttavia, un motociclista che ha assistito all’incidente ha rivelato a Repubblica che dopo l’impatto “il guidatore ha parcheggiato più avanti ed è sceso, forse per sincerarsi delle condizioni del pedone”, quindi si è avvicinato all’anziano che in quel momento stava ricevendo un massaggio cardiaco. Ma “quando ha sentito le sirene dell’ambulanza, è ripartito”.