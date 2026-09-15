Franco Bragagna vince la causa con la Rai sulle ferie durante le Olimpiadi, risarcimento da quasi 50 mila euro

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Franco Bragagna ha vinto in tribunale la causa intentata contro la Rai, per cui ha lavorato per 35 anni. La storica voce delle Olimpiadi ha chiesto un risarcimento dopo che l’azienda pubblica lo ha messo forzatamente in ferie, non consentendogli di raccontare prima i mondiali di atletica di Tokyo e poi i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina.

Franco Bragagna, ferie forzate e niente telecronaca delle Olimpiadi in Rai: scatta il risarcimento

Il giudice del lavoro di Bolzano, Werner Mussner, ha condannato la Rai a risarcire Bragagna, rappresentato dal legale veronese Natale Callipari, con 40mila euro. A questi va aggiunto il pagamento di altri 9mila euro di spese.

Tutto è nato quando Bragagna è stato mandato in ferie forzate, con oltre 500 giorni da smaltire. Una decisione che di fatto lo ha estromesso dalle telecronache dei mondiali di atletica di Tokyo e dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina.

Instagram di Franco Bragagna

Secondo il giudice, Bragagna è stato impossibilitato a svolgere la propria mansione. Per questo ora gli spetta un risarcimento. Dopo quanto avvenuto, il giornalista ha lasciato la tv pubblica, passando a Sky.

Bragagna: “Avevo deciso di regalare le ferie all’azienda”

Intervistato dal Corriere della Sera, Bragagna ha così commentato la vicenda: “La situazione è molto semplice: io avevo chiesto alla Rai di poter rimanere fino ai Giochi olimpici di Milano-Cortina, a fronte comunque di tante ferie che io avevo e che avevo sostanzialmente deciso di regalare all’azienda“.

“Si tratta di una prassi che in passato è stata utilizzata più volte – ha proseguito il telecronista – sarebbe stata sufficiente una scrittura privata o una banca ferie a favore di colleghi che avrebbero avuto problemi familiari e che avrebbero potuto usarle al posto mio”.

A fronte di questa richiesta da parte del giornalista, la Rai ha detto no. “Ora – ha aggiunto Bragagna – immagino (siamo al primo grado ma l’azienda potrebbe anche decidere di non fare appello, ndr) che queste ferie mi saranno pagate. Come da contratto: le ferie sono dovute, se non le fai alla fine del rapporto di lavoro, ti vengono retribuite anche se l’azienda non vorrebbe farlo”.

Il passaggio a Sky

Oggi è una voce di Sky. “Pensavo di non fare più nulla – ha rivelato – ma quasi subito sono stato contattato da Sky che mi ha chiesto di lavorare ad una serie di cose. Inizialmente rubriche in studio, un appuntamento quotidiano durante Milano-Cortina dal titolo Oro, argento e bronzo. Ora ho un contratto di collaborazione con Sky”.

Il sogno è quello di poter essere utile all’emittente privata per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. “È decisamente presto ma lascio le porte aperte – ha confidato – Se sarò ancora in grado di intendere di volere, mi piacerebbe. Anche perché a Los Angeles non ci sono mai stato”.