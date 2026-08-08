Franco Colapinto nella bufera per il post dopo la rapina sul lago di Como, attacco agli "europei che rubano"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Oltre il danno, la beffa per il pilota di F1 Franco Colapinto derubato sul lago di Como. Il giovane italo-argentino, in forza al team Alpine, è stato infatti vittima di una rapina e il suo sfogo sui social è diventato oggetto di numerose polemiche. Il 23enne, infatti, aveva dapprima puntato il dito contro “gli italiani che rubano tutto a un sudamericano” per poi aggiustare il tiro con un generico “europei“. Ma chi ha letto il messaggio non ha accettato né la modifica né le intenzioni ironiche del pilota, finito nella bufera.

Franco Colapinto derubato sul lago di Como

A raccontare cos’è successo è stato lo stesso Franco Colapinto, che sui social ha svelato di essere stato protagonista di uno sfortunato episodio nel corso della sosta della F1.

Il pilota Alpine, in vacanza sulle rive del lago di Como, è infatti rimasto vittima di una rapina.

ANSA

Scomparsi valigie, vestiti e soprattutto l’amato kit del mate dalla propria auto.

Evento che ha profondamente colpito l’italo-argentino, che sui social si è detto amareggiato per quanto accaduto.

Bufera e attacchi dopo il post social

Il post di aggiornamento, però, non ha dato i frutti sperati. Dalla denuncia, infatti, si è passati a un vero e proprio attacco diretto al 23enne sudamericano.

A far accendere il popolo del web, infatti, alcune parole del giovane pilota che aveva ironicamente paragonato l’Italia al Paese di origine. Ma le parole usate non sono piaciute.

“Chi avrebbe mai detto che gli italiani avrebbero rubato tutto a un sudamericano? Non hanno nemmeno lasciato il kit del mate e sono sicuro che nemmeno gli piacerà”, aveva scritto.

Ed è stato subito attaccato per quell'”italiani” che non è piaciuto.

Il 23enne ha quindi modificato il post sostituendo il termine con “europei”, ma non è servito visto che i fan su Instagram si sono scagliati contro di lui.

Chi è Franco Colapinto

Classe 2003 nato a Pilar, in Argentina, da padre argentino e mamma ucraina, ma con radici italiane paterne, Franco Colapinto nella stagione 2026 corre per il team Alpine di F1.

Dopo aver vinto il campionato spagnolo di F4 nel 2019 e aver ottenuto ottimi risultati in Formula 3 e Formula 2, ha debuttato in F1 nel 2024 con la Williams, subentrando a Logan Sargeant per la seconda parte della stagione.

Passato in Alpine nel 2025 come terzo pilota, è stato promosso a titolare a stagione in corso. La conferma per la stagione 2026 al fianco di Pierre Gasly fa di lui il primo pilota argentino a correre in F1 da oltre vent’anni.