Franco Gabrielli in politica, l'ex capo della Polizia nel movimento Più Uno di Ruffini: "È di centrosinistra"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Franco Gabrielli ha annunciato ufficialmente la sua discesa in politica aderendo al movimento Più Uno promosso da Ernesto Maria Ruffini. L’ex prefetto e capo della Polizia ha chiarito di voler offrire la propria esperienza alle forze di centrosinistra per la costruzione di una proposta credibile e alternativa al governo Meloni, criticando la gestione dell’esecutivo su sicurezza e immigrazione.

La discesa in politica di Franco Gabrielli nel movimento Più Uno

L’ex capo della Polizia e prefetto Franco Gabrielli ha sciolto le riserve e formalizzato il suo ingresso attivo in politica, decidendo di affiancare l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini nella crescita del movimento Più Uno.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gabrielli ha sgombrato il campo da equivoci riguardanti la propria collocazione, ribadendo un posizionamento chiaro all’interno del perimetro di centrosinistra e rifiutando l’idea di un centro equidistante o autosufficiente.

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Intervenuto anche nel corso della trasmissione Piazzapulita, Gabrielli ha spiegato a Corrado Formigli le ragioni della sua scelta: “Le politiche intraprese da questo governo di destra non solo non hanno portato nessun beneficio da un punto di vista della sicurezza effettiva, ma hanno fortemente ristretto diversi ambiti di libertà e di diritti”.

Gabrielli ha quindi sottolineato la necessità di scendere in campo in prima persona: “Ho immaginato che non fosse corretto da parte mia essere soltanto commentatore di quello che stava avvenendo, ma che ci debba essere un impegno maggiore”.

La carriera di Franco Gabrielli

La carriera di Franco Gabrielli vanta oltre trentasette anni di servizio al vertice delle strutture pubbliche e di sicurezza dell’amministrazione italiana.

Dopo gli inizi nelle file del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana, Gabrielli ha intrapreso la carriera in Polizia di Stato, giungendo ai vertici della DIGOS romana e dirigendo in seguito il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica (SISDE).

Negli anni ha ricoperto incarichi operativi di primissimo piano per conto dello Stato, guidando la Protezione Civile durante emergenze come il terremoto dell’Aquila e le operazioni di recupero della nave Costa Concordia, prima di essere nominato Prefetto di Roma nel 2015, Capo della Polizia dal 2016 al 2021 e infine Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti nel governo Draghi.

Chi è Ernesto Maria Ruffini

Fondatore di Più Uno, Ernesto Maria Ruffini è un avvocato e dirigente pubblico noto soprattutto per la sua attività di vertice nell’amministrazione fiscale italiana.

Nominato alla guida di Equitalia nel 2015, ne ha curato la trasformazione operativa fino al definitivo smantellamento e al passaggio delle competenze alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ruffini ha poi ricoperto la carica di Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate dal 2017 al 2018 e, con un secondo mandato, dal 2020 al 2025, distinguendosi per la promozione della digitalizzazione dei servizi tributari, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria e l’impiego dei dati per il contrasto all’evasione.