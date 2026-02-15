Franco Nero ottiene una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, felicità dell’attore per il riconoscimento

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

C’è una nuova stella “italiana” sulla Hollywood Walk of Fame: è quella di Franco Nero, che ha ottenuto il riconoscimento nella categoria Motion Pictures, durante Filming Italy – Los Angeles. L’attore la definisce “un onore immenso” e la dedica anche a colleghi e famiglia. Con Nero gli italiani premiati sono 17: attesa anche la stella postuma per Carlo Rambaldi, che porterà il totale a 18.

Franco Nero premiato sulla Walk of Fame durante Filming Italy – Los Angeles

Franco Nero ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures, con una cerimonia organizzata dalla Hollywood Chamber of Commerce durante l’undicesima edizione di Filming Italy – Los Angeles, la rassegna fondata e diretta da Tiziana Rocca.

L’attore ha commentato il riconoscimento parlando di “un onore immenso” e spiegando di viverlo non solo come un traguardo personale, ma come un tributo alle persone con cui ha lavorato in oltre sessant’anni di carriera, ovvero “registi, attori, tecnici e collaboratori”.

L’attore classe 1941 ha poi aggiunto: “Ho sempre creduto nella forza universale del cinema, capace di unire culture e generazioni diverse“.

La carriera di Franco Nero e le altre stelle italiane

Franco Nero è uno degli attori italiani più conosciuti all’estero: in oltre sei decenni di lavoro ha superato quota 200 film e ha attraversato generi molto diversi, dal western al cinema d’autore fino alle produzioni internazionali.

Il ruolo che lo ha reso un’icona resta quello di Django, ma la sua filmografia include anche titoli cruciali del cinema italiano come Il giorno della civetta e interpretazioni che lo hanno portato a lavorare con registi di riferimento, da Sergio Corbucci a Luis Buñuel fino a Quentin Tarantino.

Con l’assegnazione a Franco Nero, gli italiani premiati sulla Walk of Fame salgono a 17, distribuiti tra cinema e musica. Per il cinema compaiono: Anna Magnani (1960), Rodolfo Valentino (1960), Sophia Loren (1994), Bernardo Bertolucci (2008), Gina Lollobrigida (2018) e Giancarlo Giannini (2023).

Sul fronte musica e registrazione: Enrico Caruso (1960), Beniamino Gigli (1960), Renata Tebaldi (1960), Licia Albanese (1960), Ezio Pinza (1960), Arturo Toscanini (1960), Annunzio Paolo Mantovani (1960), Andrea Bocelli (2010), Ennio Morricone (2016) e Luciano Pavarotti (2022, postuma).

Come si ottiene una stella: categorie, domanda e costi

La Walk of Fame è stata istituita nel 1960 ed è gestita dalla Hollywood Chamber of Commerce per conto della Città di Los Angeles. Le categorie ufficiali sono sei: Cinema, Televisione, Radio, Registrazione Musicale, Teatro/Live Performance e Intrattenimento Sportivo.

La stella non arriva “in automatico”: la candidatura va presentata dall’artista o dai suoi rappresentanti, nella finestra annuale tra aprile e maggio, con una quota di iscrizione (indicata in 275 dollari) e una documentazione che includa biografia, risultati professionali, contributi alla comunità e una dichiarazione firmata che garantisca la presenza alla cerimonia.

I requisiti citati prevedono almeno cinque anni di carriera nella categoria scelta e traguardi di eccellenza riconosciuti a livello internazionale. Per le stelle postume devono trascorrere almeno due anni dalla morte.

Ogni anno, a giugno, un comitato valuta centinaia di richieste e seleziona in genere tra 24 e 30 nomi, che poi devono essere approvati dagli organismi competenti. Una volta selezionato, il candidato deve sostenere un costo di sponsorizzazione indicato in circa 85mila dollari, destinato a realizzazione della stella, organizzazione della cerimonia e manutenzione futura.