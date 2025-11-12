Franco Orsi morto in casa dopo un malore a 59 anni, era stato senatore col PdL e sindaco di Albisola Superiore

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

È morto improvvisamente Franco Orsi, ex senatore Pdl e per due mandati sindaco di Albisola Superiore, in provincia di Savona. L’uomo ha avuto un malore nella serata dell’11 novembre 2025 ed è deceduto all’età di 59 anni nella sua abitazione a Sassello (Savona). Nonostante il tempestivo intervento della Croce Rossa e dell’automedica del 118, non c’è stato nulla da fare.

Lutto nella politica per la morte di Franco Orsi

Franco Orsi era una figura nota nella politica locale della provincia di Savona. La sera dell’11 novembre 2025 ha avuto un malore improvviso ed è morto.

I soccorsi sono arrivati in breve tempo, intorno alle 20.45, ma non sono riusciti a salvare la vita del 59enne.

ANSA

L’ex sindaco di Albisola Superiore Franco Orsi

Il mondo politico savonese si unisce nel cordoglio per la perdita di una figura che ha segnato profondamente la storia del territorio.

Chi era Franco Orsi

Franco Orsi aveva iniziato la carriera politica a soli 18 anni quando è entrato nel consiglio comunale di Albisola Superiore nel 1985.

Laureato in giurisprudenza, ha ricoperto ruoli di altissimo livello istituzionale. Come sindaco di Albisola Superiore ha guidato il Comune per due mandati consecutivi, dal 2009 al 2019.

È stato inoltre senatore della Repubblica all’interno del partito Il Popolo delle Libertà dal 2008 al 2013. Ha ricoperto la carica di vice presidente della Regione Liguria dal 2000 al 2005 e, precedentemente, quella di assessore alla Pianificazione territoriale ed ambientale nella giunta Biasotti dal 2002.

Eletto nel Consiglio regionale per la prima volta nel 1995, è stato capogruppo di Forza Italia e vicepresidente della commissione Ambiente, territorio e trasporti.

Il ritiro dalla politica e l’impegno istituzionale

Negli ultimi anni si era parzialmente ritirato dalla politica attiva per dedicarsi alla gestione di un’azienda agricola a Sassello.

Ad agosto 2025 era stato nominato dal sindaco Maurizio Garbarini alla guida di Albisola Servizi come amministratore unico, proprio nella società partecipata creata da lui stesso. Era inoltre membro del Consiglio di amministrazione di Acque pubbliche savonesi (Aps) e aveva fatto parte in passato del Cda di Tpl Linea.

Il suo ultimo incarico politico formale era stata l’elezione a consigliere comunale a Sassello a giugno 2025, carica dalla quale si era dimesso un mese dopo.