Franco Vacchina arrestato per l'omicidio di Matilde Baldi nell'incidente in Porsche, voleva inquinare le prove

Franco Vacchina, imprenditore indagato per omicidio stradale dopo la morte di Matilde Baldi a seguito di un incidente avvenuto l’11 dicembre sull’autostrada Asti-Cuneo, è stato arrestato e posto ai domiciliari. Sarebbe accusato di aver tentato di insabbiare le presunte prove della sua colpevolezza per la scomparsa della giovane 20enne di Montegrosso. Resterebbe ancora concreta la pista di una gara tra Porsche a folle velocità che avrebbe innescato l’incidente mortale. Insieme al commerciante di pneumatici, è indagato anche un altro uomo, alla guida dell’altra Porsche, per omissione di soccorso.

Le accuse a Franco Vacchina

L’ANSA, oltre a riportare la notizia dei domiciliari per Franco Vacchina, ha ricordato l’ipotesi di reato contestata all’indagato.

Secondo gli inquirenti, a bordo della sua Porsche era impegnato in una gara di velocità.

Partito da Asti, avrebbe continuato la folle corsa sull’A33, ad una velocità che si ipotizza oltre i 200 km/h.

L’altro indagato non sarebbe stato coinvolto nell’incidente che avrebbe poi provocato la morte di Matilde Baldi.

La ricostruzione

Nella serata dell’11 dicembre 2025, la ventenne di Montegrosso era a bordo dell’auto guidata dalla mamma.

Le due donne furono tamponate da una Porsche che viaggiava ad alta velocità.

Secondo il Corriere della Sera, oltre all’auto su cui era bordo Franco Vacchina, ci sarebbe stata una seconda auto, della stessa casa automobilistica.

A bordo ci sarebbe stato un piccolo imprenditore locale che però non avrebbe impattato sulla Fiat 500 su cui viaggiavano la vittima e la madre.

L’ipotesi resta quella di una gara di velocità tra le auto.

Matilde Baldi, dopo cinque giorni di coma, è morta il 16 dicembre 2025 e i genitori hanno scelto di donare gli organi.

Fatali per la giovane, sarebbero state le ferite alla testa riportate a causa del tamponamento.

Quando scattano gli arresti domiciliari

Franco Vacchina è agli arresti domiciliari.

Prima di un processo, questa misura cautelare scatta per diversi motivi tra cui il pericolo per l’acquisizione o la genuinità di una prova.

Inoltre, può essere disposta la misura degli arresti domiciliari per un indagato anche se in caso di pericolo di fuga o di reiterazione di reato.

L’appello dei genitori di Matilde Baldi

Sempre al Corriere della Sera, i genitori di Matilde Baldi hanno lanciato un appello: “Vogliamo giustizia”.

Le auto di lusso “sono fatte per chi ama la velocità, ma chi le guida deve farlo senza giocare con le vite degli altri”, hanno continuato ricordando quanto accaduto alla figlia.

Prima del tragico incidente sull’Asti-Cuneo, Matilde Baldi aveva appena finito il suo turno di lavoro, ricordando la mamma e il papà della vittima.

Definita una ragazza modello, stava ultimando i suoi studi in Economia e Commercio.