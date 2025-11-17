Frane a Cormons vicino Gorizia, crollate tre case: due dispersi e una persona estratta viva, scuole chiuse

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il maltempo in Friuli-Venezia Giulia ha generato una frana di fango che ha trascinato e distrutto tre case nella frazione Brazzano del piccolo comune di Cormons, in provincia di Gorizia. Ci sono almeno due dispersi, mentre una persona è stata estratta viva. La situazione è particolarmente critica tra Palmanova, Trivignano Udinese e il Medio Friuli.

Frane in Friuli Venezia-Giulia

I vigili del fuoco sono intervenuti con rinforzi giunti da Veneto ed Emilia-Romagna, con moduli dotati di idrovore ad alto pompaggio.

Il Friuli scrive che segnalazioni di allagamenti sono giunte dai territori dei comuni di Corno di Rosazzo, Bagnaria Arsa, Gonars, Trivignano Udinese, Dolegna del Collio, Palmanova, Torviscosa, Cormons, San Vito al Torre; Ialmicco, Prepotto, Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Visco, Aiello del Friuli, Romans d’Isonzo.

In provincia di Gorizia, proprio nel territorio di Romans d’Isonzo, sono stati messi in atto interventi con natanti leggeri ed elicottero per l’esondazione del fiume Torre che ha costretto persone a rifugiarsi sui tetti delle abitazioni.

Crollo a Brazzano, frazione di Cormons

L’emergenza principale riguarda Brazzano (Cormons): un edificio è crollato in via San Giorgio e all’interno c’erano almeno due persone che risultano disperse e che si sta cercando di recuperare, come conferma all’Adnkronos il vicesindaco di Cormons Fabio Russiani. Si lavora anche per verificare l’eventuale presenza di altri dispersi.

I pompieri hanno inoltre salvato un anziano rimasto bloccato nella propria auto, che era finita in un fosso nei pressi di Cascina Rinaldi e il cui abitacolo rischiava di allagarsi.

Chi sono i dispersi

L’intera zona è un enorme cumulo di macerie su cui stanno operando le unità cinofile e le macchine operatrici speciali dei vigili del fuoco.

ANSA riferisce che il primo disperso residente in una delle case travolte dal fango sarebbe un 35enne, originario della Germania, emigrato da qualche tempo nel borgo del Friuli-Venezia Giulia dove gestisce un’enogastronomia.

Nell’abitazione vicina, invece, abita una coppia di anziani: lui è stato estratto vivo dalle macerie con una gamba rotta, con conseguente trasporto all’ospedale di Udine; di lei, invece, non c’è traccia.

L’appello del sindaco di Cormons

Il sindaco di Cormons Roberto Felcaro ha lanciato via social un appello ai cittadini: “Prestate molta attenzione quando vi mettete in auto perché alcune strade risultano ancora allagate e altre sono piene di detriti”.

Il primo cittadino ha inoltre disposto la chiusura delle scuole nella giornata del 17 novembre “considerate le condizioni di viabilità e di rischio”.

Allagato l’ospedale di Palmanova

Una delle aree maggiormente colpite dal maltempo è la frazione di Sottoselva di Palmanova, dove diverse strade si sono allagate e sono adesso pericolose per gli automobilisti.

Nell’ospedale di Palmanova si sono allagati gli scantinati ed è presente mezzo metro d’acqua. I vigili del fuoco stanno lavorando per svuotare i locali.

Per fronteggiare la situazione nel territorio, il comando dei vigili del fuoco ha disposto il raddoppio dei turni. In mattinata erano in coda oltre 200 richieste di interventi.