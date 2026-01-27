Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Protezione Civile ha intensificato le operazioni di monitoraggio e assistenza a seguito della grave ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia negli ultimi giorni. L’intervento si concentra in particolare sul Comune di Niscemi, in Sicilia, dove due frane di grandi dimensioni hanno causato danni ingenti, costringendo all’evacuazione di circa 1.500 persone. L’allerta riguarda anche le regioni di Calabria e Sardegna, per le quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza. Le autorità locali e nazionali sono impegnate nella gestione dell’emergenza, nel controllo del territorio e nell’assistenza alla popolazione colpita.

Le cause dell’emergenza: maltempo e frane nel Sud Italia

Negli ultimi giorni, una intensa ondata di maltempo ha investito diverse regioni del Sud Italia, provocando danni significativi sia nelle aree costiere che nell’entroterra. In particolare, la Sicilia è stata teatro di eventi franosi di notevole entità che hanno messo a dura prova la tenuta del territorio e la sicurezza dei cittadini.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha mantenuto un costante raccordo con le strutture locali per monitorare l’evolversi della situazione e coordinare gli interventi necessari. L’attenzione si è focalizzata soprattutto su Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove la situazione è apparsa da subito particolarmente critica.

La situazione a Niscemi: due frane in pochi giorni

Il Comune di Niscemi è stato colpito da una prima frana di grandi dimensioni il 16 gennaio, che ha interessato l’area occidentale del centro abitato. Questo evento ha determinato le prime criticità, compromettendo la sicurezza e la viabilità locale.

La situazione è ulteriormente peggiorata il 25 gennaio, quando una seconda frana di entità ancora maggiore ha riattivato un vecchio fronte a sud del centro abitato. Questo nuovo smottamento ha avuto conseguenze pesanti: la viabilità locale è stata in gran parte compromessa, numerosi edifici hanno subito danni strutturali e si è verificata l’interruzione di diversi servizi essenziali.

Evacuazioni e gestione dell’emergenza

A seguito delle frane, il Sindaco di Niscemi ha disposto l’individuazione di una zona rossa e l’evacuazione di circa 1.500 persone. La maggior parte degli sfollati ha trovato sistemazione autonoma presso familiari, mentre una ventina di cittadini sono stati accolti nell’area di accoglienza allestita presso il Palazzetto dello Sport “Pio La Torre”.

Le autorità hanno inoltre deciso la sospensione delle attività didattiche nelle scuole situate nell’area interessata dal movimento franoso. Sono in corso valutazioni sull’agibilità degli edifici scolastici e si stanno cercando soluzioni alternative per consentire agli studenti di proseguire l’anno scolastico in sicurezza.

Le forze in campo: Protezione Civile, Vigili del Fuoco e volontari

Per fronteggiare l’emergenza, sul territorio di Niscemi operano numerose squadre di Vigili del Fuoco e circa 60 volontari appartenenti a diverse organizzazioni locali di protezione civile. Questi operatori sono impegnati nelle attività di logistica e nell’assistenza alla popolazione, garantendo un supporto fondamentale in una fase così delicata.

Le Forze dell’ordine assicurano la tutela dell’incolumità pubblica, vigilando sul rispetto del divieto di accesso alla zona rossa e mantenendo il controllo del territorio per prevenire ulteriori rischi.

Monitoraggio scientifico e prevenzione

Per valutare l’evoluzione del fronte franoso, l’Università di Firenze, centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, effettuerà nelle prossime ore i primi rilievi sul campo. L’obiettivo è monitorare con precisione i movimenti del terreno e individuare eventuali ulteriori rischi per la popolazione e le infrastrutture.

Si stanno inoltre valutando ulteriori attività di monitoraggio, anche attraverso il coinvolgimento della Agenzia Spaziale Italiana, per rafforzare la capacità di prevenzione e risposta a fenomeni franosi di questa portata.

La visita del Capo del Dipartimento e il coordinamento istituzionale

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, si è recato personalmente a Niscemi nella mattinata odierna per un sopralluogo insieme alle autorità locali. La sua presenza testimonia l’attenzione delle istituzioni nazionali verso una situazione che richiede il massimo coordinamento tra tutti gli attori coinvolti.

Il sopralluogo ha permesso di valutare direttamente i danni provocati dalle frane e di pianificare gli interventi più urgenti per la messa in sicurezza del territorio e il sostegno alla popolazione colpita.

Stato di emergenza per Sicilia, Calabria e Sardegna

Nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici che dal 18 gennaio hanno colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. La decisione è stata presa a seguito delle gravi conseguenze registrate nei territori coinvolti, con danni rilevanti ai litorali, alle attività economiche e produttive, alle infrastrutture e ai servizi pubblici.

Per l’attuazione dei primi interventi, individuati sulla base delle ricognizioni effettuate dalle Regioni interessate, sono stati stanziati 100 milioni di euro. Queste risorse serviranno a finanziare le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza delle aree colpite e il ripristino dei servizi essenziali.

