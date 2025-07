Franka Ludwig morta a San Godenzo, l'autopsia per risolvere il mistero: cosa non torna sul caso

La morte di Franka Ludwig cerca ancora tutte le risposte. La donna, 52 anni, è stata ritrovata in fin di vita all’alba in un bosco di San Godenzo (Firenze) da una passante che stava portando a spasso i suoi cani. Per il momento gli inquirenti non escludono l’ipotesi dell’omicidio stradale, ma nell’attesa dell’autopsia tutte le ipotesi si rendono possibili.

L’autopsia

Nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio presso l’Istituto di Medicina Legale di Careggi si sta svolgendo l’autopsia sul corpo di Franka Ludwig, la 52enne rinvenuta cadavere nel bosco di San Godenzo, nel Fiorentino, la mattina del 3 luglio.

Nell’attesa dei risultati dell’esame gli inquirenti non escludono alcuna pista, sia quella dell’omicidio che quella del pirata della strada.

Come ricostruisce un servizio andato in onda su Pomeriggio Cinque mercoledì 9 luglio, la mattina del 2 luglio Franka Ludwig si era recata presso il bosco con un’amica per una escursione, ma la stessa amica avrebbe accusato una storta e per questo la 52enne avrebbe proseguito da sola per almeno cinque chilometri.

L’autopsia, oltre a determinare le cause della morte, servirà anche a stabilire l’orario del decesso: secondo le testimonianze il corpo era presente sul luogo del ritrovamento tra le 6:40 e le 7. L’esame è condotto dal medico legale Susanna Gamba e partecipa anche il consulente di parte Beatrice De Fraia.

Giallo a San Godenzo

Come anticipato, il corpo di Franka Ludwig è stato rinvenuto la mattina del 3 luglio. La donna stava alloggiando presso una casa vacanze di Scarperia (Firenze) e quella mattina aveva lasciato presto la struttura per fare un’escursione nei boschi di Castagno d’Andrea con un’amica.

Quest’ultima, all’altezza di un chiosco all’ingresso del bosco, avrebbe accusato una storta e per questo Ludwig avrebbe proseguito da sola. Il suo corpo è stato rinvenuto a 5 km di distanza dal luogo in cui l’amica le ha scattato l’ultima foto in vita. Numerose le ferite presenti sul cadavere, ma a destare sospetti è anche una pietra sporca di sangue rinvenuta accanto al corpo.

L’ipotesi sulla morte di Franka Ludwig

Le lesioni presenti sul corpo di Franka Ludwig escludono l’ipotesi di una morte accidentale dovuta, ad esempio, ad una caduta. Più plausibile, invece, è la possibilità di un investimento ad opera di un mezzo di trasporto con il conducente probabilmente ingannato dalla luce dell’alba.

Per il momento, come sottolinea La Nazione, nessun automobilista si è fatto avanti. Gli inquirenti stanno passando al setaccio tutte le telecamere di videosorveglianza installate nella zona interessata dal momento che nessun testimone avrebbe assistito alla morte della donna.