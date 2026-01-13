Franka Ludwig trovata morta a San Godenzo, marito e amica fermati con l'accusa di omicidio per l'assicurazione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Due persone, il compagno e l’amica di Franka Ludwig, sono stati fermati e rinchiusi in carcere per l’omicidio della 52enne trovata morta a San Godenzo. Secondo gli inquirenti la donna sarebbe stata stordita con un farmaco, trasportata in auto e uccisa per simulare un incidente, con movente legato a polizze assicurative.

Omicidio Franka Ludwig, la svolta

Svolta nel caso dell’omicidio di Franka Ludwig, la donna di origine tedesca di 52 anni trovata senza vita nei boschi di Castagno d’Andrea, frazione di San Godenzo, lo scorso luglio.

Due persone sono state fermate e portate in carcere nell’ambito dell’inchiesta. La Procura di Firenze, con il pm Andrea Cusani, ha emesso i provvedimenti restrittivi nei confronti del compagno, Emiliano Milza, e dell’amica, Simona Hirsch.

Quest’ultima, la mattina della sua scomparsa avrebbe dovuto accompagnare Franka per un’escursione di trekking: in un primo momento dichiarò di essersi allontanata per un infortunio.

Il ritrovamento a San Godenzo

Il corpo di Franka Ludwig fu rinvenuto lungo un sentiero sterrato alle prime luci dell’alba del 2 luglio, in una zona frequentata da escursionisti ma isolata, ai piedi del monte Falterona.

La prima pista investigativa vedeva un possibile investimento stradale da parte di un pirata della strada come ragione della sua morte. Tuttavia, dopo i primi accertamenti, gli inquirenti non avevano escluso l’ipotesi dell’omicidio volontario.

Franka narcotizzata e uccisa

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri del Reparto Operativo di Borgo Ognissanti, Franka sarebbe stata stordita con un potente farmaco all’interno della villa in Mugello dove alloggiava in vacanza insieme ai genitori, e poi trasportata in auto fino al luogo dove è stata infine ritrovata morta.

Sul corpo della 52enne gli esami tossicologici avrebbero rivelato tracce compatibili con la somministrazione di un narcotico, circostanza che ha fatto propendere la procura verso l’ipotesi di omicidio simulato come incidente stradale.

Una delle prove chiave emergerebbe dall’autopsia eseguita dal medico legale Susanna Gamba, che ha evidenziato elementi inconsistenti con un sinistro accidentale. Tra questi la suola delle scarpe pulita, la presenza di tracce di vomito lungo le calzature e lesioni che non si conciliavano con l’ipotesi iniziale.

Obiettivo polizze assicurative

Il movente ipotizzato dagli investigatori sarebbe di natura economica: Milza e Hirsch avrebbero pianificato di incassare polizze assicurative di valore significativo intestate alla vittima, con la complicità di una commercialista indagata a piede libero.

Anche se non sono state ancora rese note ufficialmente tutte le polizze coinvolte, fonti investigative parlano di contratti stipulati poco prima della morte di Franka Ludwig che avrebbero fruttato somme importanti.

I due fermati sono stati convocati dai carabinieri in caserma e ora devono comparire davanti al gip per l’interrogatorio di convalida, al termine del quale verrà deciso il mantenimento o meno della custodia cautelare in carcere.