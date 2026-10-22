Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un 21enne campano è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Frascati (Roma) con l’accusa di tentata estorsione. Il giovane ha tentato la truffa del “finto militare”, sostenendo che l’auto della vittima fosse servita per una rapina e chiedendo di verificare i gioielli custoditi in casa per escludere che venissero dal colpo. Il piano è fallito perché dall’altra parte del telefono c’era un vero Carabiniere in servizio. Intuita la truffa, il militare ha finto di assecondare la richiesta, fissando un appuntamento nella propria abitazione. Quando il 21enne si è presentato per incassare il bottino, è scattato l’arresto immediato dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile.

ANSA