Rocca di Papa, tenta la truffa del finto carabiniere ma al telefono c'è un vero militare: arrestato un 21enne
Un 21enne campano tenta di truffare un cittadino spacciandosi per carabiniere, ma finisce arrestato
Un 21enne campano è stato fermato dai Carabinieri della Compagnia di Frascati (Roma) con l’accusa di tentata estorsione. Il giovane ha tentato la truffa del “finto militare”, sostenendo che l’auto della vittima fosse servita per una rapina e chiedendo di verificare i gioielli custoditi in casa per escludere che venissero dal colpo. Il piano è fallito perché dall’altra parte del telefono c’era un vero Carabiniere in servizio. Intuita la truffa, il militare ha finto di assecondare la richiesta, fissando un appuntamento nella propria abitazione. Quando il 21enne si è presentato per incassare il bottino, è scattato l’arresto immediato dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.