Frasi antisemite nelle chat di FdI a Trento, Pd e M5s chiedono provvedimenti a Meloni: "Gravi e inquietanti"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Le opposizioni chiedono l’intervento di Giorgia Meloni dopo il caso, riportato dal quotidiano Domani, delle chat con frasi antisemite di alcuni esponenti trentini di Fratelli d’Italia. Pd, M5s e Avs hanno chiesto alla Camera una informativa della premier mentre all’interno del partito si cerca di fare chiarezza: “L’antisemitismo è incompatibile con FdI ma non accettiamo lezioni dalla sinistra”, ha detto il deputato di FdI Giovanni Donzelli.

Frasi antisemite nelle chat di FdI a Trento

Il caso è diventato politico e sta facendo molto discutere. Il quotidiano Domani ha svelato alcune frasi antisemite scritte in una chat di dirigenti di Fratelli d’Italia di Trento.

“Qualsiasi forma di antisemitismo è incompatibile con Fratelli d’Italia”, ha subito chiarito il partito di Giorgia Meloni.

“La chat riportata non è di Fratelli d’Italia, ma se le cose riportate sono state scritte davvero da esponenti iscritti a FdI agiremo di conseguenza”, ha fatto sapere Fdi.

Le opposizioni chiedono l’intervento di Meloni

Proprio su questa vicenda le opposizioni hanno chiesto un intervento di Giorgia Meloni. Pd, M5s e Avs, infatti, hanno chiesto alla Camera un’informativa della presidente del Consiglio.

“I messaggi di odio antisemita nelle chat territoriali di Fratelli d’Italia di Trento sono gravissimi e inquietanti“, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, definendo “urgente che Giorgia Meloni, in prima persona, condanni con fermezza questi fatti e prenda provvedimenti”.

“Quello che è venuto fuori da un’inchiesta giornalistica fa emergere tutta la vostra scandalosa e schifosa ipocrisia, perché avete bollato per mesi tanti di noi come antisemiti e gli antisemiti li avete nel vostro partito”, ha attaccato il capogruppo del Movimento alla Camera, Riccardo Ricciardi.

Donzelli: “Niente lezioni dalla sinistra”

Per Fratelli d’Italia a commentare la vicenda è stato il deputato Giovanni Donzelli.

“La chat su cui sarebbero girati messaggi antisemiti non è di Fratelli d’Italia, tant’è che nelle conversazioni ci sono insulti anche al nostro partito. Faremo comunque le dovute verifiche: chi ha scritto quelle frasi non è compatibile con noi”, ha detto.

Poi l’attacco alla sinistra: “Sia chiaro che non accettiamo in alcun modo lezioni dalla sinistra italiana. Chi arriva a invitare in Parlamento i fiancheggiatori dei terroristi antisemiti di Hamas e non ha proferito parola sugli attacchi e gli episodi di violenza che abbiamo visto acuirsi in questi ultimi mesi contro le comunità ebraiche dovrebbe avere la decenza di rimanere in silenzio”, ha concluso Donzelli.