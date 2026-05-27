Frasi antisemite nelle chat di FdI a Trento, Pd e M5s chiedono provvedimenti a Meloni: "Gravi e inquietanti"
Pd e M5s chiedono un'informativa della premier Giorgia Meloni dopo il caso delle frasi antisemite in una chat di Fdi a Trento: "Prenda provvedimenti"
Le opposizioni chiedono l’intervento di Giorgia Meloni dopo il caso, riportato dal quotidiano Domani, delle chat con frasi antisemite di alcuni esponenti trentini di Fratelli d’Italia. Pd, M5s e Avs hanno chiesto alla Camera una informativa della premier mentre all’interno del partito si cerca di fare chiarezza: “L’antisemitismo è incompatibile con FdI ma non accettiamo lezioni dalla sinistra”, ha detto il deputato di FdI Giovanni Donzelli.
- Frasi antisemite nelle chat di FdI a Trento
- Le opposizioni chiedono l'intervento di Meloni
- Donzelli: "Niente lezioni dalla sinistra"
Frasi antisemite nelle chat di FdI a Trento
Il caso è diventato politico e sta facendo molto discutere. Il quotidiano Domani ha svelato alcune frasi antisemite scritte in una chat di dirigenti di Fratelli d’Italia di Trento.
“Qualsiasi forma di antisemitismo è incompatibile con Fratelli d’Italia”, ha subito chiarito il partito di Giorgia Meloni.
“La chat riportata non è di Fratelli d’Italia, ma se le cose riportate sono state scritte davvero da esponenti iscritti a FdI agiremo di conseguenza”, ha fatto sapere Fdi.
Le opposizioni chiedono l’intervento di Meloni
Proprio su questa vicenda le opposizioni hanno chiesto un intervento di Giorgia Meloni. Pd, M5s e Avs, infatti, hanno chiesto alla Camera un’informativa della presidente del Consiglio.
“I messaggi di odio antisemita nelle chat territoriali di Fratelli d’Italia di Trento sono gravissimi e inquietanti“, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, definendo “urgente che Giorgia Meloni, in prima persona, condanni con fermezza questi fatti e prenda provvedimenti”.
“Quello che è venuto fuori da un’inchiesta giornalistica fa emergere tutta la vostra scandalosa e schifosa ipocrisia, perché avete bollato per mesi tanti di noi come antisemiti e gli antisemiti li avete nel vostro partito”, ha attaccato il capogruppo del Movimento alla Camera, Riccardo Ricciardi.
Donzelli: “Niente lezioni dalla sinistra”
Per Fratelli d’Italia a commentare la vicenda è stato il deputato Giovanni Donzelli.
“La chat su cui sarebbero girati messaggi antisemiti non è di Fratelli d’Italia, tant’è che nelle conversazioni ci sono insulti anche al nostro partito. Faremo comunque le dovute verifiche: chi ha scritto quelle frasi non è compatibile con noi”, ha detto.
Poi l’attacco alla sinistra: “Sia chiaro che non accettiamo in alcun modo lezioni dalla sinistra italiana. Chi arriva a invitare in Parlamento i fiancheggiatori dei terroristi antisemiti di Hamas e non ha proferito parola sugli attacchi e gli episodi di violenza che abbiamo visto acuirsi in questi ultimi mesi contro le comunità ebraiche dovrebbe avere la decenza di rimanere in silenzio”, ha concluso Donzelli.