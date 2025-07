Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due minorenni sono stati fermati per tentato omicidio e rapina aggravata dopo un’aggressione avvenuta nella notte tra l’8 e il 9 luglio in Viale Fulvio Testi. Le vittime, due fratelli italiani, sono state assalite mentre attendevano il tram, uno dei quali è rimasto gravemente ferito. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. L’intervento è scattato dopo che i due giovani, entrambi del 2009, sono stati identificati come presunti responsabili grazie alle indagini e alle immagini di videosorveglianza.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra l’8 e il 9 luglio in Viale Fulvio Testi, a Milano. Due fratelli italiani, nati rispettivamente nel 1987 e nel 1993, stavano tornando da un concerto a Sesto San Giovanni e si trovavano alla fermata del tram quando sono stati avvicinati da un gruppo di giovani. Secondo la ricostruzione, il gruppo ha dapprima sottratto con la forza il borsello al fratello maggiore, per poi rivolgersi con violenza contro il più giovane, colpendolo con un’arma da taglio alla schiena. Dopo l’aggressione, i responsabili si sono dati alla fuga.

Le condizioni delle vittime

Il fratello più giovane, rimasto gravemente ferito, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è tuttora ricoverato in condizioni critiche. L’aggressione, avvenuta a scopo di rapina, ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona e ha richiesto un immediato intervento delle forze dell’ordine.

L’attività investigativa e l’arresto dei sospettati

Le indagini sono state affidate alla 3^ Sezione “Omicidi” e ai Falchi della 6^ Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile di Milano. Gli investigatori hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area, riuscendo a estrapolare numerosi fotogrammi utili all’identificazione dei responsabili. Il confronto con altri casi di rapina commessi con modalità simili ha permesso di restringere il campo delle ricerche, anche grazie al supporto informativo del Commissariato sezionale “Greco Turro”.

Identificazione e precedenti dei fermati

Le indagini hanno portato all’individuazione di due minorenni italiani, entrambi nati nel 2009 e appartenenti alla cosiddetta “seconda generazione”. I due giovani sono stati sottoposti a fermo per indiziato di delitto con le accuse di tentato omicidio e rapina aggravata. Entrambi risultano avere precedenti specifici per reati di rapina e lesioni. In particolare, uno dei due era già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Milano per il reato di rapina.

La dinamica dell’aggressione

Dalle indagini è emerso che i due minorenni, dopo aver incrociato le vittime, le hanno seguite e raggiunte mentre attendevano il tram. A quel punto, hanno messo in atto la rapina con particolare violenza, culminata nel ferimento del fratello più giovane. Le perquisizioni effettuate nei confronti dei due indagati hanno portato al ritrovamento dei capi di abbigliamento indossati durante l’aggressione, ancora sporchi di sangue. Gli stessi indumenti sono stati immortalati in diverse fotografie pubblicate sui profili social dei ragazzi.

Le conseguenze e la situazione attuale

I due minorenni sono stati trasferiti presso l’Istituto Penale per Minorenni “Cesare Beccaria” di Milano, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, come sottolineato dalle autorità, la responsabilità degli indagati potrà essere definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.

Il contesto e le reazioni

L’episodio ha suscitato forte allarme nella comunità locale, soprattutto per la giovane età dei presunti autori e per la gravità dei reati contestati. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra i diversi reparti investigativi e il ruolo fondamentale delle tecnologie di videosorveglianza nel contrasto ai reati predatori. La vicenda riporta l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e sulla necessità di interventi mirati per prevenire episodi di violenza giovanile.

Conclusioni

Il caso di Milano rappresenta un nuovo campanello d’allarme per le istituzioni e la cittadinanza. L’efficacia dell’azione investigativa ha permesso di individuare rapidamente i presunti responsabili, ma resta alta la preoccupazione per il ripetersi di episodi simili. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e per garantire giustizia alle vittime.

IPA