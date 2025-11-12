Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due fratelli di nazionalità rumena sono stati arrestati a Casola di Napoli in esecuzione di un mandato di arresto europeo per tentato omicidio, dopo essere stati ricercati dalle autorità rumene. I due, rispettivamente di 35 anni e 33 anni, dovranno scontare una pena di quattro anni e sette anni di reclusione per aver aggredito un uomo in Romania nel 2022.

I fatti: l’aggressione in Romania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, a seguito di una richiesta proveniente dalle Autorità Rumene. La Polizia di Stato ha rintracciato i due fratelli dopo un’attenta attività investigativa, culminata nell’esecuzione del mandato di arresto europeo.

L’episodio che ha portato all’arresto risale alla sera del 18 agosto 2022, quando, presso un distributore di carburanti di Podul Viilor, in Romania, i due fratelli si sono resi responsabili di un violento tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due avrebbero aggredito un uomo con cui avevano avuto una lite pregressa, colpendolo alla testa e alla schiena con un corpo contundente. La vittima ha riportato ferite giudicate guaribili in 60 giorni, a testimonianza della gravità dell’aggressione subita.

Le indagini e la localizzazione in Italia

Inizialmente, i due soggetti erano stati segnalati nel comune di Desenzano del Garda (BS). Tuttavia, grazie a un’articolata attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile di Napoli, in collaborazione con la Squadra Mobile di Brescia, il Servizio Centrale Operativo, il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e con il supporto dell’Esperto per la Sicurezza per la Romania in Italia, i fratelli sono stati successivamente rintracciati nel comune di Casola (Na), presso l’abitazione paterna.

