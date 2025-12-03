Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma da fuoco clandestina dopo aver tentato di investire un agente durante un controllo sul lungomare di Francavilla. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Chieti nella serata del 2 dicembre, è stata finalizzata al contrasto dei reati predatori e ha portato al sequestro di 600 grammi di hashish, una pistola modificata e 2500 euro in contanti.

Il controllo straordinario e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Chieti ha effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nella serata del 2 dicembre, mirato a contrastare i reati predatori. Durante il servizio, gli agenti hanno fermato una vettura sospetta sul lungomare di Francavilla. Alla guida si trovava uno dei due giovani, di 20 anni, accompagnato dal fratello di 21 anni.

Tentativo di fuga e inseguimento

Nel momento in cui gli agenti hanno intimato l’alt alla vettura, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo cercando di investire uno dei poliziotti presenti. Da questo gesto è scaturito un breve inseguimento, conclusosi poco dopo con il fermo dei due giovani. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire, nascosti negli indumenti intimi del guidatore, diverse dosi di hashish.

La perquisizione domiciliare e il sequestro

Alla luce del ritrovamento, gli agenti hanno deciso di estendere la perquisizione al domicilio dei due fratelli. All’interno dell’abitazione, oltre ai due giovani, è stata rinvenuta una pistola scacciacani con canna modificata e idonea all’uso di munizioni vere, due bilancini di precisione, 2500 euro in contanti, circa 600 grammi di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Le accuse e la custodia cautelare

I due uomini sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Madonna del Freddo e sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma da fuoco clandestina e resistenza a pubblico ufficiale.

IPA