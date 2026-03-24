Fratelli arrestati a Paola, così hanno creato un clima di terrore tra i gestori di locali
Due fratelli di Paola arrestati per condotte persecutorie e tentata rapina ai danni di gestori di locali: la comunità torna a sentirsi sicura.
Due fratelli di Paola (Cosenza) sono stati arrestati con l’accusa di aver perseguitato e minacciato i gestori di diversi locali nel centro cittadino. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nel pomeriggio di lunedì 23 marzo, dopo numerose denunce e segnalazioni che hanno permesso alle forze dell’ordine di intervenire. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Paola, guidata dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, e hanno portato a una misura restrittiva che ha restituito tranquillità alla comunità locale.
Le indagini e l’arresto
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di lunedì 23 marzo, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli di trentacinque anni, entrambi residenti nella cittadina calabrese. L’azione è arrivata a seguito di una lunga attività investigativa, alimentata dalle numerose denunce presentate dalle vittime dei reati contestati.
Le accuse: minacce, violenza e tentata rapina
I due arrestati sono accusati di aver messo in atto gravi e ripetute condotte persecutorie nei confronti dei gestori di locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, situati soprattutto nel centro di Paola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i fratelli avrebbero adottato un atteggiamento costante di minaccia e violenza sia verso i titolari che verso gli avventori delle attività commerciali. L’escalation di comportamenti aggressivi sarebbe culminata in un tentativo di rapina, sventato solo grazie alla pronta reazione del titolare di uno dei locali presi di mira.
Il ruolo delle denunce e delle segnalazioni
Le numerose denunce e segnalazioni presentate alle autorità dalle vittime dei reati hanno avuto un ruolo fondamentale nell’attività investigativa. Questi elementi hanno consentito agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola di raccogliere prove sufficienti da trasmettere all’Ufficio di Procura presso il Tribunale di Paola. Sotto la guida del Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, la Procura ha potuto richiedere al giudice competente una misura cautelare idonea a fermare la spirale di reati e intimidazioni che stava colpendo la comunità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.