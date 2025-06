Fratelli arrestati a Quarto vicino Napoli per aver ucciso il padre, ne avevano denunciato la scomparsa

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

A Quarto, non molto distante da Napoli, una donna si è recata in caserma per denunciare la scomparsa del compagno Antonio Di Gennaro, di 71 anni. Scattate subito le indagini da parte dei carabinieri, il cadavere dell’uomo scomparso è stato trovato nascosto in una cassapanca sulla terrazza della casa dei figli. I due fratelli, di 34 e 42 anni, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio.

Antonio Di Gennaro dato per scomparso

Nella giornata di martedì 3 giugno, la compagna di Antonio Di Gennaro, 71enne di Quarto, nel napoletano, ne ha denunciato la scomparsa.

Dell’uomo non si aveva più alcuna notizia da un paio di giorni e le spiegazioni fornite dai suoi figli non hanno convinto la donna.

I figli di Di Gennaro affermavano che il padre fosse partito per l’estero assieme a un’altra donna.

Dopo la denuncia per scomparsa, sono immediatamente scattate le indagini dei carabinieri della Tenenza di Quarto e della Compagnia di Pozzuoli.

Il ritrovamento del cadavere

Nel corso delle ricerche di Di Gennaro, gli inquirenti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare nella casa dei figli.

L’appartamento si trova nel centro di Quarto, popoloso paese alle porte di Napoli, a poche centinaia di metri dal Comune, dietro la Chiesa di Santa Maria.

Di fronte alla notizia dell’ispezione del proprio appartamento da parte degli investigatori dell’Arma, i figli sarebbero crollati.

Il corpo del 71enne è stato ritrovato nascosto in una cassapanca nella terrazza della casa dei due uomini.

I due avrebbero confessato l’omicidio, spiegando che era avvenuto la mattina del 3 giugno, un paio di giorni prima della denuncia della scomparsa del padre.

Uccidono il padre per la pensione

I due uomini, incensurati di 34 e 42 anni, sono stati fermati con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

Agli inquirenti avrebbero confessato di aver ucciso il genitore soffocandolo con un cuscino, dopo avergli somministrato del sonnifero nel caffè.

Dietro l’omicidio vi sarebbe un movente economico. Di Gennaro si rifiutava di dare ai figli i soldi della pensione di reversibilità della madre defunta.

L’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento degli indagati presso il carcere di Poggioreale.