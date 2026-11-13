Fratelli d'Italia "con base fascista", bufera sul libro di storia: Carlo Greppi chiude l'intervista e va via

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continua a far discutere il libro di storia "Trame del Tempo" criticato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, in cui si definisce Fratelli d’Italia un partito con una "base dichiaratamente fascista". A Dritto e Rovescio lo storico Carlo Greppi, autore di quella parte del testo, spiega e rivendica il senso di quanto scritto, ma non solo. Prima contesta i toni delle domande, "Questa non è un’intervista, sta diventando qualcos’altro", poi chiude l’intervista affermando che la "storia non è par condicio" e va via.

Fratelli d’Italia "con base fascista", polemiche sul libro di storia

Nella puntata del 12 novembre di Dritto e Rovescio su Rete 4 si è parlato ancora del caso del libro di storia destinato agli studenti contestato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ne ha chiesto il ritiro.

Si tratta di Trame del tempo, libro di storia edito da Laterza e adottato nelle scuole superiori. I passaggi contestati nella parte dedicata alla storia contemporanea, dove si legge che Fratelli d’Italia "continua ad avere una stretta relazione con la sua ‘base’ dichiaratamente fascista" e che il governo Meloni "si distingue nell’attuazione di misure dichiaratamente liberticide", con "piani di deportazione" dei migranti.

Alle critiche di Valditara hanno risposto, difendendo il libro, sia la casa editrice sia gli storici autori del volume, che hanno parlato di "pressioni censorie".

Lo storico Carlo Greppi rivendica quanto scritto

Carlo Greppi, lo storico autore di quei passaggi contestati da Valditara, è stato intercettato dall’inviata di Dritto e Rovescio e ha rivendicato quanto scritto: "Quello che abbiamo scritto lo sottoscriviamo, naturalmente".

Alla domanda sul perché scrivere deportazione, Greppi risponde che il riferimento era al piano del governo per portare temporaneamente i migranti in Albania. E quando l’inviata ricorda che a ottobre è arrivato l’ok del Consiglio europeo, lo storico spiega che il libro è "andato in stampa all’inizio del 2025 e riscriverei quello che ho scritto".

Sulla "base fascista" di FDI lo storico richiama l’inchiesta sul movimento giovanile del partito, tra saluti romani e inni a Mussolini: "Gioventù Melognana la conoscerete bene, è l’inchiesta dei vostri colleghi".

Greppi chiude l’intervista e va via

Alla domanda sul perché non ha scritto delle volte in cui Meloni ha preso le distanze dal fascismo, Greppi spiega che "un qualunque testo storico è una sintesi che trae il succo delle questioni". "Questa non è un’intervista tecnicamente, sta diventando qualcos’altro", dice poi davanti all’incalzare dell’inviata.

Però "sembra una sintesi parziale", attacca l’inviata, "è un editoriale politico", un testo obiettivo dovrebbe mettere "nero su bianco una parte e l’altra".

"Questa è una teoria assolutamente delirante e direi che possiamo chiuderla qui, la storia non è par condicio", risponde lo storico, che chiude così l’intervista e va via.

La Russa: "Giudizio sbagliato"

Ospite a Dritto a Rovescio, il presidente del Senato Ignazio La Russa, storico esponente di FDI, ha detto la sua sul libro, affermando che non si tratta soltanto di un "giudizio sbagliato", ma anche del tentativo di "entrare nell’attualità", dicendo ad esempio che il governo Meloni prende iniziative "liberticide".

Per i diritti scritti nella prima parte della Costituzione "darei la vita mille volte", dice La Russa.