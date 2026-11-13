Fratelli uccisi a 46 giorni di distanza nella faida di 'ndrangheta a Girifalco: svolta dopo 13 anni
Arrestato un detenuto per gli omicidi dei fratelli Merlino, vittime di faide mafiose nel 2013.
A 13 anni dagli omicidi dei fratelli Luciano e Massimo Merlino, uccisi a Girifalco, nel Catanzarese, a un mese e mezzo di distanza l’uno dall’altro, arriva un’ordinanza di custodia cautelare. L’ha ricevuta in carcere a Trapani, dove si trova per altri motivi, un uomo indagato in concorso per i due delitti, aggravati da premeditazione e metodo mafioso. Secondo la Dda di Catanzaro e i carabinieri, gli omicidi del 5 settembre e del 21 ottobre 2013 sarebbero nati dallo scontro tra clan di ‘ndrangheta per il controllo delle estorsioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.