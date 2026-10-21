Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito il fratello 51enne con una chiave inglese e dopo aver tentato di sottrargli il portafogli. La Polizia è intervenuta nella serata di venerdì 16 ottobre 2026, in un’abitazione del centro di Parma: secondo l’accusa, l’aggressione è avvenuta durante una richiesta di denaro per acquistare droga.

Parma: l’intervento dopo la chiamata al 118

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Volante sono arrivati nell’abitazione dopo una segnalazione del 118, che stava raggiungendo il luogo per soccorrere un ferito. I poliziotti hanno trovato la vittima, un cittadino tunisino di 51enne, affidato alle cure dei sanitari.

L’uomo ha raccontato di aver discusso poco prima con il fratello, che gli aveva chiesto insistentemente dei soldi per comprare sostanze stupefacenti. Di fronte ai suoi rifiuti, il familiare avrebbe cercato di portargli via il portafogli e lo avrebbe colpito più volte alla testa con una chiave inglese. Il colpo gli ha provocato una ferita lacerocontusa con perdita di sangue.

Insulti e calci agli agenti

La vittima ha riferito che il fratello si trovava ancora in casa. Una volta raggiunto, l’uomo ha insultato i poliziotti, li ha minacciati di morte e ha rivolto loro frasi oltraggiose. Nonostante i tentativi degli operatori di riportarlo alla calma, ha iniziato a spingerli e a sferrare calci. Gli agenti lo hanno immobilizzato e accompagnato in Questura a Parma.

La condotta violenta e minacciosa è proseguita durante il trasporto. Nell’auto di servizio, inoltre, l’uomo ha compiuto gesti autolesivi. È stato arrestato per tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate dall’uso di un oggetto atto a offendere e commesse nei confronti di una persona stabilmente convivente, e resistenza a pubblico ufficiale. Per maltrattamenti in famiglia è stato invece denunciato a piede libero.

La misura cautelare e i precedenti

L’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere per tutti i reati provvisoriamente contestati. Dagli accertamenti successivi è emerso anche un episodio analogo, avvenuto nel 2024 episodio e sempre ai danni del fratello.

Per quel fatto, il cittadino tunisino, indicato in questa circostanza come un 42enne, era stato sottoposto alle misure di prevenzione dell’avviso orale e dell’ammonimento del Questore, previste dall’articolo 3 d.l. 93/2013. In relazione allo stesso episodio era stato inoltre arrestato in esecuzione di una misura cautelare. La Polizia ha riferito che l’uomo aveva precedenti contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

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