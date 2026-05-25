Freccia colpisce un uomo al petto a Carvico nel parcheggio dell'Iperal, caccia all'aggressore in fuga

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Un uomo è stato colpito al petto da una freccia scagliata da una fiocina da pesca nel parcheggio dell’Iperal di Carvico, in provincia di Bergamo. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso con codice giallo. L’aggressore, che si è avvicinato al suo obiettivo a bordo di un’auto, si è dato alla fuga.

Uomo colpito da una freccia a Carvico

La vicenda si è consumata in pochi secondi. Intorno alle 13:30 un uomo di 59 anni stava andando a recuperare la sua auto in via Conti, nel parcheggio dell’Iperal di Carvico (Bergamo).

All’improvviso una persona gli si è avvicinata a bordo della sua autovettura, ha abbassato il finestrino e ha indirizzato verso di lui ciò che – secondo il Corriere della Sera – somigliava a una fiocina da pesca.

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Il 59enne è stato soccorso da diversi testimoni che transitavano di lì, tra i quali era presente anche una dottoressa. Le persone presenti hanno chiamato il 112 e sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Bianca, che ha trasportato l’uomo presso l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

All’arrivo dei soccorritori il 59enne si presentava “vigile e cosciente“, riferisce un testimone a Bergamo News.

Caccia all’aggressore del parcheggio

Testimoni riferiscono che l’auto a bordo della quale viaggiava l’aggressore sarebbe arrivata da una rotatoria e che proprio all’imbocco del parcheggio dell’Iperal si sarebbe arrestata a pochi metri dal 59enne, che stava rientrando da un pranzo con un’amica.

La freccia sarebbe stata lunga circa 50 centimetri. Ora è caccia all’aggressore. Oltre all’ambulanza, nel parcheggio del centro commerciale sono arrivati i carabinieri di Zogno e i militari della stazione di Calusco.

Le indagini

Come riporta il Corriere della Sera, i militari stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza puntati sul parcheggio di via Conti. Per il momento gli accertamenti sono in corso.

Repubblica scrive che le indagini, oltre a individuare il responsabile, serviranno anche a capire se tra l’aggressore e la vittima ci sia una conoscenza o un legame precedente. Preziose saranno le testimonianze di quanti potrebbero aver assistito all’agguato.