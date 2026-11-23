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Matteo Salvini commenta con una frecciata il nuovo libro di Roberto Vannacci sulla remigrazione. Lunedì 23 novembre, durante la conferenza stampa della Lega a Montecitorio, il segretario del partito e vicepremier ha detto che nel tempo libero delle prossime settimane rileggerà la Divina Commedia e ha aggiunto: “Quindi mi do obiettivi un pochino più alti”. Gli era stato chiesto un commento sul volume dell’ex vicesegretario leghista, oggi alla guida di Futuro Nazionale, arrivato in vendita proprio quel giorno.

Salvini sul libro di Vannacci: la Divina Commedia, Maometto e “Altri scrivono libri”

Ai giornalisti che gli chiedevano anche se le iniziative della Lega contro l’Islam politico possano sovrapporsi a quelle di Vannacci, Salvini ha risposto ricordando che nel ventottesimo canto dell’Inferno “c’era spazio anche per Maometto”. “Non so se Dante possa essere accusato di islamofobia”, ha proseguito. Nel canto XXVIII Maometto è collocato nella nona bolgia dell’ottavo cerchio, tra i seminatori di discordia.

Il vicepremier ha poi rivendicato il peso della Lega al governo: “Noi, avendo la forza di essere al governo, le cose le facciamo”. Le cose, ha precisato, sono quelle di cui si parlava alla conferenza stampa: la messa al bando del velo e l’obbligo del registro degli imam. Poi ha citato la chiusura delle moschee abusive e il no alla cittadinanza per chi non parla italiano. “Noi non lo proponiamo ma lo facciamo”.

Per Salvini la differenza con chi sta all’opposizione, e a suo dire ci resterà, è che la Lega può fare le cose. “Altri scrivono libri”, ha detto, dicendo di preferire “tornare al sommo poeta che all’altro genere di letteratura”.

Il libro di Vannacci sulla remigrazione e i rapporti con la Lega dopo l’addio

Il volume si intitola Remigrazione: manuale di sopravvivenza ed è disponibile su Amazon dal 23 novembre, pubblicato in modo indipendente. Nella presentazione online Vannacci respinge le accuse di razzismo e xenofobia e indica la remigrazione come “l’unico strumento risolutivo”.

Vannacci era vicesegretario della Lega dal maggio 2025 e ha lasciato il partito il 3 febbraio, annunciando la nascita di Futuro Nazionale. Da allora lui e Salvini si sono scambiati più volte critiche in pubblico. A fine agosto, a margine del Meeting di Rimini, il segretario leghista aveva contestato le proposte di Futuro Nazionale su aborto ed educazione militare nelle scuole e aveva chiesto a Vannacci di decidere con chi stare.

La raccolta firme della Lega il 12 e 13 dicembre contro l’Islam politico e le moschee abusive

La conferenza stampa serviva a presentare la campagna Stop Islam politico, stop moschee abusive. Sabato 12 e domenica 13 dicembre la Lega sarà con i gazebo in centinaia di piazze italiane per raccogliere firme a sostegno delle proprie proposte di legge e iniziative su questi temi. Salvini ha indicato come obiettivo la messa al bando delle associazioni islamiche in Italia collegate ai Fratelli Musulmani.

Sulle norme contro l’Islam politico, ha detto lo stesso Salvini, esistono già proposte di legge che la maggioranza può approvare in tempi rapidi se resta compatta.

Il rapporto con Futuro Nazionale era già stato toccato il 23 settembre, in un’altra conferenza stampa della Lega alla Camera sul pacchetto di proposte contro l’Islam politico. Salvini aveva ricordato che la prima proposta risale al 2017 e aveva detto di sperare che Futuro Nazionale votasse a favore del pacchetto.