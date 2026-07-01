Frecciata di Sigfrido Ranucci alla Rai dopo l'attentato, "solo qualche messaggio, ormai non mi aspetto niente"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha lanciato una frecciata alla Rai dopo l’attentato subito, per il quale sono state arrestate quattro persone. “Dalla Rai non mi aspetto più nulla, ho ricevuto un paio di messaggi dopo gli arresti”, ha detto il popolare volto televisivo, che ha però anche dichiarato che “c’è tanta parte della Rai che mi è vicina in modo silenzioso”.

La frecciata di Sigfrido Ranucci alla Rai dopo l’attentato e gli arresti

In seguito alla notizia dell’arresto di quattro persone accusate di essere gli autori materiali dell’attentato che la sera del 16 ottobre 2025 distrusse parzialmente la sua auto e causò danni alla sua abitazione, Sigfrido Ranucci ha concesso diverse interviste ai quotidiani italiani.

Nell’intervista rilasciata a La Repubblica, il conduttore di ‘Report’ ha lanciato una frecciata alla Rai: “Ormai dalla Rai non mi aspetto più nulla“.

Il giornalista ha spiegato che, in seguito alla notizia degli arresti, ha “ricevuto un paio di messaggi: uno dal capo struttura e uno dal responsabile della comunicazione. Per il resto, nulla. Ma non è una sorpresa”.

Lo stesso messaggio (“Dalla Rai non mi aspetto più nulla”) è presente anche nell’intervista a La Stampa, che, però, riporta anche altre dichiarazioni di Ranucci sull’azienda: “C’è tanta parte della Rai che mi è vicina in maniera silenziosa“.

Quando tornerà in tv Report di Sigfrido Ranucci

Nonostante le frizioni con la Rai, Sigfrido Ranucci ha confermato il ritorno in tv della sua trasmissione ‘Report’.

A La Repubblica ha annunciato: “La prossima stagione tornerà in onda dall’8 novembre, un po’ più tardi del previsto. In questo momento il programma sta andando avanti”.

Il conduttore ha spiegato: “Ci sono state quattro puntate tagliate, ma per il resto stiamo lavorando come abbiamo sempre fatto. Abbiamo già realizzato molte inchieste e siamo pronti a ripartire”.

Ranucci non ha mai pensato di fermarsi: “No. Mai. Si continua senza arretrare di un passo“.

La stoccata di Sigfrido Ranucci alla politica

Sigfrido Ranucci non ha risparmiato una stoccata anche al mondo politico.

Commentando col Corriere della Sera le indagini sull’attentato subito, il conduttore di ‘Report’ ha affermato di non aver ricevuto “rispetto” da parte di “alcuni esponenti politici”.

Ranucci ha invece tenuto a ringraziare “i carabinieri e il magistrato Carlo Villani, che era all’Antimafia ed è stato appena nominato capo della Procura di Velletri, peraltro competente per la zona dove abito: mi aveva promesso che avrebbe chiuso questa parte delle indagini prima di andare via e lo ha fatto”.