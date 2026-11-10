Frecciate tra Leonardo Maria Del Vecchio e Scanzi, scontro sul Fatto Quotidiano: "Non abbiamo visto i bilanci"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Scintille tra Leonardo Maria Del Vecchio e Andrea Scanzi sul tema Fatto Quotidiano. Il botta e risposta è partito da un articolo firmato da Scanzi e uscito sul Fatto. Nel pezzo il giornalista commentava ironicamente la presentazione del nuovo QN e invitata Del Vecchio a comprare l’Inter. Su X Leonardo Maria Del Vecchio ha postato l’articolo commentando, ironicamente, “è così che trattate gli azionisti?” e sottolineando di non aver ancora visto i bilanci.

Il botta e risposta tra Andrea Scanzi e Leonardo Maria Del Vecchio

Andrea Scanzi, una delle firme di punta del Fatto Quotidiano, a sua volta ha risposto su Facebook riportando il post di Leonardo Maria Del Vecchio. Come noto, nei giorni scorsi l’imprenditore ha acquistato il 2% del capitale azionario della società che edita il Fatto Quotidiano.

Una mossa arrivata dopo il tentativo, respinto dai soci fondatori a partire da Marco Travaglio, di acquistare la maggioranza di Società Editrice il Fatto.

L’articolo di Scanzi uscito sul Fatto Quotidiano

Nell’articolo dal titolo “Gli acquisti inutili che possono andar bene a Del Vecchio”, Andrea Scanzi ha suggerito ironicamente all’erede del fondatore di Luxottica di comprare l’Inter (Scanzi è notoriamente un tifoso milanista) o di scalare Italia Viva “così vince le elezioni”.

L’articolo firmato da Scanzi e pubblicato sul Fatto Quotidiano prende spunto dalla presentazione del nuovo Quotidiano Nazionale, la testata acquistata di recente da Leonardo Maria Del Vecchio.

All’evento definito “meravigliosamente didascalico”, fa notare Scanzi, erano presenti praticamente tutti gli esponenti dei maggiori partiti italiani oltre a Fedez, soprannominato da Scanzi “il Vespa dei rapper”. “A differenza di quanto si possa pensare, tanto io quanto il Fatto abbiamo una stima smisurata del prode condottiero Del Vecchio Junior”, scrive Scanzi.

Lo scambio di battute tra Scanzi e Del Vecchio e la frase sui bilanci

L’articolo è stato oggetto di un post su X dello stesso Leonardo Maria Del Vecchio, che lo ha pubblicato scrivendo: “Continua lo stalking mediatico da parte del Fatto Quotidiano, ma è così che trattate i vostri azionisti? E pensare che non abbiamo ancora visto i bilanci”.

Poco dopo Andrea Scanzi, su Facebook, ha replicato: “Vedo che Del Vecchio l’ha presa bene la mia rubrica di oggi. Poro brodo. Se non altro però il suo post è scritto in italiano. Se fosse stato un video, non sarei riuscito a comprendere il suo straziante grammelot”.

Insomma, le tensioni tra il Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio e Leonardo Maria Del Vecchio, ad di là degli emoticon che entrambi i protagonisti del botta e risposta hanno messo a corredo dei rispettivi post, rimangono. Inoltre, la scalata nel mondo dell’editoria di Leonardo Maria Del Vecchio non sembra ancora arrivata alla fine, visto che le ultime voci parlano di un suo interessamento per l’edizione italiana di Rolling Stone.