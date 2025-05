Freddie Mercury "aveva una figlia segreta", la rivelazione della donna dopo 48 anni in un libro

Freddie Mercury avrebbe avuto una figlia, rimasta nascosta per quasi 50 anni. A svelarlo sarebbe la stessa donna con una lettera contenuta nel nuovo libro sulla vita del leggendario cantante dei Queen, morto nel 1991. La 48enne ha deciso di raccontare tutto in forma anonima alla celebre biografa inglese Lesley-Ann Jones, autrice della pubblicazione in uscita nel Regno Unito.

Lo scoop

La notizia è stata diffusa dal tabloid britannico Daily Mail, anticipando “in esclusiva mondiale” alcuni passaggi della biografia Love Freddie. Il libro sulla rockstar morta a 45 anni per le conseguenze dell’Aids, rivela l’esistenza della figlia segreta di Mercury, al secolo Farrokh Bulsara, con cui Jones è in contatto dal 2021.

“Inizialmente non le ho creduto – ha dichiarato l’autrice al Daily Mail – ma ora posso davvero assicurare che non è una mitomane. È la figlia di Freddie”.

La figlia segreta di Freddie Mercury

“Freddie Mercury era ed è mio padre” ha scritto la donna, che non ha però voluto rivelare la sua identità, firmandosi semplicemente con “B.”. Della sua esistenza sarebbero stati a conoscenza soltanto la famiglia del cantante, l’amata Mary Austin, gli altri membri dei Queen e un amico intimo, marito della madre della figlia segreta.

La donna, infatti, sarebbe nata nel 1976 da una relazione tra Mercury e la moglie di “uno dei suoi amici più cari. mentre questi era in viaggio di affari”, si legge in uno stralcio del libro.

"La madre però era cattolica ed escluse immediatamente la possibilità di abortire – scrive Lesley-Ann Jones – Alla fine, venne deciso di affidare B. alla mamma e al compagno di quest'ultima. Ma Freddie rimase sempre in contatto con la figlia e il resto della famiglia, e aveva anche una stanza sempre a disposizione nella loro abitazione".

Della presunta figlia segreta si conosce soltanto l’età, che vive in Europa e lavora nel campo della sanità. Secondo quanto avrebbe rivelato, inoltre, sarebbe anche mamma, dunque Freddie Mercury avrebbe anche un nipote.

La lettera

Nel libro la donna dichiara di aver sempre saputo di essere la figlia della rockstar.

“Io e lui abbiamo avuto un rapporto molto stretto e amorevole – ha scritto nella lettera – sin dal momento in cui sono nata, e negli ultimi 15 anni della sua vita. Mi adorava. Certo, sono venuta al mondo in circostanze particolari, ma lui non ha mai smesso di amarmi. Mi proteggeva come se fossi un tesoro”.

A supporto di quanto sostenuto dalla 48enne, la donna avrebbe ricevuto in eredità da Freddie Mercury 17 volumi dei suoi diari personali.

“Dopo anni di bugie e speculazioni, e il momento di parlare e di far parlare anche Freddie. La decisione di rivelare tutto è mia, e solo mia” scrive infine.