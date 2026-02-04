Freddo a Cuba, 0° C per la prima volta a Perico per via di anticicloni e depressioni: record del 1996 battuto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ondata di freddo a Cuba. Il 3 febbraio 2026, la temperatura è scesa a zero gradi in alcune zone dell’isola. È così stato battuto il record del 1996, quando furono registrati 0,6 gradi. In particolare, l’area colpita maggiormente dal gelo è stata quella in cui ha sede la stazione meteo di Indio Hatuey, che si trova nel comune Perico della provincia di Matanzas: è qui che i termometri hanno segnalato un valore di zero gradi, raggiungendo per la prima volta il punto di congelamento nelle rilevazioni meteorologiche del territorio cubano.

L’istituto di meteorologia di Cuba ha reso noto che nelle ultime ore la temperatura ha continuato a scendere rapidamente in varie zone dell’isola, con i termometri che sono crollati dopo il tramonto.

Intorno alle 4:00 del mattino del 3 febbraio, gli osservatori della stazione meteo Indio Hatuey hanno registrato zero gradi. Battuto il record di temperatura minima assoluta a Cuba, datato 1996, quando a Bainoa, in provincia di Mayabeque, il 18 febbraio furono raggiunti gli 0,6 gradi.

I rapporti del Centro Meteo Provinciale di Matanzas indicano che nelle scorse ore ci sono state segnalazioni di presenza di gelo anche nelle colture del comune di Güines.

L’analisi del professore Aylin Justiz Águila

Ad analizzare la situazione ci ha pensato Aylin Justiz Águila, professore e responsabile del Centro di previsione dell’istituto di meteorologia. L’esperto ha riferito che il gelo è stato portato sull’isola da una marcata influenza di aria molto fredda.

Durante la notte, al mattino e all’alba, quest’aria, combinandosi con la scarsa nuvolosità e con una diminuzione della forza dei venti, innesca un notevole calo delle temperature, ha sottolineato Águila.

Cuba: in 32 stazioni meteo temperature pari o inferiori a 10 gradi

Il docente ha riferito che il 3 febbraio 32 stazioni meteo situate nelle località dell’entroterra hanno registrato valori inferiori o uguali a 10 gradi, fatto più unico che raro per Cuba.

Águila ha aggiunto che a Cuba difficilmente nelle stagioni invernali si registrano valori simili e che ciò che sta accadendo in questi giorni dipende in gran parte dalle caratteristiche della circolazione atmosferica.

A influire è anche la posizione e l’intensità, sia in superficie sia in altezza, degli anticicloni e delle depressioni atmosferiche.