Freddo in arrivo con pioggia e allerta gialla, le regioni colpite sono Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Torna il freddo sull’Italia, con la coda dell’inverno che si fa sentire in diverse regioni. Maltempo al Centro-Sud, in particolare sul versante Adriatico e Ionico, con calo delle temperature, piogge diffuse e nevicate sugli Appennini fino a mille metri di quota. Allerta meteo gialla in nove regioni, dalle Marche fino alla Sicilia, tempo stabile e asciutto invece al Nord.

Freddo, pioggia e neve sull’Italia

Dopo un periodo di caldo anomalo rispetto alle medie stagionali, torna il freddo sull’Italia, con instabilità in arrivo dai Balcani.

Stivale diviso in due, con tempo stabile e asciutto al Nord e pioggia e neve al Centro-Sud. Su tutto il Paese si registra comunque un deciso calo delle temperature, specie in orario notturno.

ANSA

Stando a Il Meteo.it, il maltempo torna a colpire le regioni del Centro-Sud tra le giornate di oggi, 18 marzo, e domani, 19 marzo.

Tempo instabile, forti raffiche di vento e pioggia in particolare sul versante Adriatico, dalle Marche alla Puglia, e Ionico, tra Basilicata, Calabria e Sicilia.

Possibili nevicate sugli Appennini fino a 800-1000 metri, in particolare in Abruzzo e Molise.

Allerta meteo gialla in nove regioni

Per via della nuova ondata di maltempo, la Protezione civile ha diramato l’allerta meteo gialla per la giornata di oggi, 18 marzo, in nove regioni.

Le regioni interessate dall’allerta sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Per la giornata di domani, giovedì 19 marzo, l’allerta meteo gialla riguarderà Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Bora, a Trieste attese raffiche fino a 110 km/h

Piogge, neve e forti raffiche di vento, soffiano Bora e Grecale.

Già da oggi si è registrato un rinforzo dei venti di Grecale con raffiche fino a 40-50 km/h in pianura e fino a 50-60 km/h sui rilievi.

Si intensificherà anche la Bora da nord-est, che nelle ultime ore ha soffiato con raffiche fino a 60 km/h.

Stando al bollettino della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, a Trieste la Bora potrà arrivare a raffiche fino a 110 km/h.