Freddo nel carcere di Rebibbia, il Garante smentisce Alemanno: "Termosifoni non funzionanti solo in 4 stanze"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Garante dei detenuti ha smentito l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, che nel suo diario ha denunciato le basse temperature raggiunte nel carcere di Rebibbia. Nel settore dove si trova Alemanno le stanze in cui i termosifoni non funzionano sarebbero quattro, mentre il sistema di riscaldamento sarebbe regolarmente funzionante.

Il Garante dei detenuti smentisce Alemanno

Irma Conti, componente del Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ha smentito quanto scritto dall’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno sulla situazione del riscaldamento a Rebibbia.

Parlando all’agenzia di stampa Adnkronos, Conti ha dichiarato che il sistema di riscaldamento del carcere romano è funzionante, ma che in quattro stanze i termosifoni non funzionano.

Il Garante ha comunque garantito che le procedure per la riparazione dei radiatori non funzionanti sono già state avviate dalla direzione.

ANSA Il presidente della camera Fontana visita Alemanno in carcere

Le parole del Garante dei detenuti

Irma Conti ha quindi spiegato la situazione infrastrutturale del carcere di Rebibbia, sottolineando che il personale deve avere a che fare con alcune limitazioni:

La direzione ha già disposto l’intervento per la riparazione e sta provvedendo a verificare l’efficienza in ogni reparto dell’Istituto nella consapevolezza che un impianto risalente al 1970 di certo potrebbe manifestare malfunzionamenti che verranno comunque superati.

Il polo penitenziario di Rebibbia si compone di diversi edifici, che sono stati realizzati nell’arco di quasi mezzo secolo, dalla metà degli anni ’40 fino agli anni ’90.

Cosa aveva scritto Alemanno dal carcere

In una delle pagine pubblicate del suo “diario di cella”, l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno aveva descritto una situazione molto grave nel carcere romano di Rebibbia, dove sta scontando un anno e dieci mesi di reclusione.

L’ex primo cittadino aveva infatti denunciato il malfunzionamento del riscaldamento, che comportava che all’interno della struttura le temperature si fossero abbassate in maniera pericolosa per gli agenti della polizia penitenziaria e per i detenuti.

Alemanno aveva sintetizzato la propria denuncia scrivendo “Qui stiamo morendo di freddo” e aveva chiesto alle istituzioni di “venire a salvare” i detenuti di Rebibbia.