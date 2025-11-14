Freddo polare sull'Italia e maltempo, dal 20 novembre temperature invernali dopo giorni di caldo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

In arrivo un netto calo delle temperature e piogge in molte regioni d’Italia. Stando alle previsioni per i prossimi giorni, a partire dal weekend arriverà il maltempo, con temporali e piogge anche intense in buona parte del Paese e al Nord in particolare. Poi la prossima settimana dal 20 novembre arriverà il freddo polare che porterà un brusco abbassamento delle temperature, con valori tipicamente invernali.

Previsioni, maltempo e freddo polare in Italia

Il caldo di questi giorni ha le ore contate in Italia. Stando alle previsioni de ilMeteo.it, le giornate soleggiate e miti dell’ultimo periodo lasceranno spazio al maltempo e al freddo.

Già nel fine settimana una perturbazione atlantica porterà a un peggioramento delle condizioni meteo, con precipitazioni attese in particolare nelle regioni del Nord.

123RF Freddo e maltempo in arrivo sull’Italia

La prossima settimana poi la svolta invernale, con temperature in picchiata a partire da giovedì 20 settembre a causa dell’arrivo di masse d’aria fredda di origine polare.

Arriva il maltempo nel weekend

Una perturbazione di origine atlantica porterà il maltempo sull’Italia dopo giorni soleggiati e caldi.

Le prime piogge sono attese nella serata di venerdì 14 novembre in alcune zone del Piemonte e della Liguria.

Nella giornata di sabato 15 il maltempo interesserà buona parte del Nord Italia e l’alta Toscana, con piogge sparse e generalmente deboli.

Domenica 16 novembre arriverà un secondo fronte atlantico che intensificherà il maltempo: sono attesi temporali e rovesci anche intensi in Liguria, Piemonte, Lombardia e Triveneto.

Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, nel resto del Paese il tempo si manterrà soleggiato, salvo qualche addensamento nuvoloso nelle regioni del Centro.

Freddo polare e temperature in picchiata dal 20 novembre

Un cambio ancor più netto delle condizioni climatiche è atteso per la prossima settimana.

Tra martedì 18 e mercoledì 19 una nuova perturbazione porterà temporali e piogge intense su buona parte delle regioni del Centro e del Sud.

Poi la svolta invernale a partire da giovedì 20 novembre, con masse d’aria di origine polare che porteranno a un brusco calo delle temperature, anche di 10 gradi rispetto ai valori attuali.

Dal caldo di questi giorni si passerà a temperature sotto la media del periodo e tipicamente invernali.

L’arrivo del freddo polare e lo scontro con masse d’aria più calde potranno portare a giorni di maltempo, con precipitazioni intense e nevicate anche a bassa quota, in particolare al Nord.