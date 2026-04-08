Freddo siberiano in arrivo in Italia dalla Russia, colpite le regioni adriatiche: temperature sotto la media

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In Italia è in arrivo un’ondata di freddo siberiano che farà scendere le temperature nel weekend. Le correnti fredde sono relative a una saccatura sulla Russia e, al momento, l’evoluzione più probabile vede il fronte gelido agire prevalentemente sulle regioni adriatiche dalla sera di venerdì 10 aprile e proseguire la sua marcia verso la Grecia nella giornata di sabato.

Il freddo siberiano in Italia

Dopo le temperature miti e le giornate soleggiate di Pasqua e Pasquetta, è prevista un’improvvisa irruzione di aria fredda proveniente dall’Europa orientale.

Le temperature scenderanno soprattutto nelle aree montane, dove i valori termici potrebbero calare ben al di sotto dello zero. Nel weekend torna alto il rischio temporali.

ANSA

Le precipitazioni, almeno al Nord, non dovrebbero essere particolarmente abbondanti, mentre al Centro aumentano le nubi con qualche piovasco. Possibili rovesci anche al Sud.

Le previsioni venerdì 10 aprile

Il 10 aprile, al Nord la giornata sarà prevalentemente soleggiata con un parziale aumento delle nubi alte e stratificate sul Nordest ma con bassa probabilità di pioggia.

Al Centro invece è atteso un aumento delle nubi nella seconda parte della giornata sul versante adriatico con possibilità di qualche isolato piovasco nelle prime ore della notte.

Sole al Sud nel corso della giornata, ma della notte potrebbero arrivare nubi e rovesci, in particolare su Molise e Puglia.

Le temperature saranno in lieve calo da est, venti in rinforzo dai quadranti settentrionali. Mari fino a mossi nei bacini orientali.

Le previsioni di sabato 11 e domenica 12 aprile

Qualche nuvola al Nord arriverà sabato 11 aprile tra Prealpi e alte pianure Lombarde e Piemontesi dove sono previsti addensamenti irregolari ma con scarsa probabilità di fenomeni e in dissipamento entro il pomeriggio.

Il tempo resta variabile sull’Adriatico con qualche isolato e residuo fenomeno sull’Abruzzo al mattino, soleggiato ovunque dal pomeriggio.

Piovaschi si riverseranno al Sud tra Puglia, Basilicata e Calabria, ma in rapida attenuazione entro il pomeriggio, più soleggiato altrove. Sull’Adriatico le temperature saranno in calo. Venti orientali, tesi al Sud e sulle Isole maggiori. Mari mossi, molto mossi i bacini meridionali e i Canali.

Domenica 12 aprile torna il sole in gran parte dell’Italia da Nord a Sud. Previsto qualche disturbo solo su Alpi e Prealpi e nubi sparse tra Sardegna e Sicilia. Le temperature tornano a salire, in alcune zone anche sopra la media stagionale.

Nella giornata di domenica al Nord sono previste minime sui 13 °C e massime fino ai 22 °C. Al Centro le massime arriveranno a toccare anche i 26 °C, mentre la minima sarà fino a 12 °C. Al Sud e sulle isole le temperature oscilleranno tra i 14 °C e i 25 °C.