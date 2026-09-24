Freddo sull'Italia nel weekend secondo Giuliacci, maltempo e temperature in calo al Centro e al Sud

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il tempo stabile degli ultimi giorni ha le ore contate. Tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre un nuovo fronte freddo in discesa dal Nord Europa porterà a una maggiore instabilità, con piogge, temporali e un generale calo delle temperature, in particolare al Centro e al Sud. Secondo le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, dopo il maltempo torneranno giornate con tempo stabile e più calde.

Freddo e maltempo in arrivo, le previsioni di Giuliacci

Freddo in arrivo sull’Italia. Secondo le previsioni del colonnello Mario Giuliacci, nella giornata di oggi, giovedì 24 settembre 2026, l’Anticiclone delle Azzorre garantirà ancora tempo stabile e prevalentemente soleggiato e temperature tra i 24 e i 26 gradi.

Ma in serata ci sarà un peggioramento sulle regioni del medio Adriatico per via di una perturbazione in arrivo dai Balcani, avanguardia di un nuovo nucleo di aria fredda proveniente dall’Europa nordorientale.

ANSA

Questo nuovo fronte freddo porterà sull’Italia instabilità, piogge e un generale calo delle temperature, in particolare nelle regioni del Centro e del Sud.

Torna l’anticiclone

Il maltempo però non durerà a lungo: stando alle previsioni di Giuliacci, tra il 28 settembre e il 2 ottobre l’alta pressione tornerà a dominare sull’Italia.

Sono quindi previsti tempo stabile, cielo sereno e temperature più miti, con le massime che al centro-nord potrebbero arrivare a valori estivi, fino a 28 gradi.

Le previsioni meteo per oggi e domani

Di seguito, nel dettaglio, le previsioni del Centro Meteo Italiano per le giornate di oggi, giovedì 24 settembre, e domani, venerdì 25 settembre.

Le previsioni per oggi 24 settembre:

al Nord tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni al mattino, con possibili velature al pomeriggio. In serata cieli irregolarmente nuvolosi e piogge isolate sul Friuli-Venezia Giulia;

tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni al mattino, con possibili velature al pomeriggio. In serata cieli irregolarmente nuvolosi e piogge isolate sul Friuli-Venezia Giulia; al Centro tempo stabile e sereno, in serata addensamenti nuvolosi, in peggioramento in nottata, in particolare nelle regioni adriatiche;

tempo stabile e sereno, in serata addensamenti nuvolosi, in peggioramento in nottata, in particolare nelle regioni adriatiche; al Sud tempo stabile e sereno ovunque, nuvolosità in progressivo aumento nel corso delle ore notturne sulle regioni peninsulari, con qualche isolato piovasco in Sardegna al pomeriggio;

tempo stabile e sereno ovunque, nuvolosità in progressivo aumento nel corso delle ore notturne sulle regioni peninsulari, con qualche isolato piovasco in Sardegna al pomeriggio; temperature minime in aumento al centro, stabili o in calo altrove; massime in generale rialzo.

Le previsioni per domani 25 settembre:

al Nord tempo stabile su tutte le regioni, con con cieli sereni o poco nuvolosi e molti addensamenti sulla Pianura Padana;

tempo stabile su tutte le regioni, con con cieli sereni o poco nuvolosi e molti addensamenti sulla Pianura Padana; al Centro piogge attese in Abruzzo in mattinata, sereno o poco nuvoloso altrove, in serata in prevalenza condizioni di tempo stabile e asciutto;

piogge attese in Abruzzo in mattinata, sereno o poco nuvoloso altrove, in serata in prevalenza condizioni di tempo stabile e asciutto; al Sud piogge sparse e locali temporali al mattino, nel pomeriggio ancora qualche fenomeno su Calabria e Sicilia, migliora altrove. In serata tempo prevalentemente stabile con cieli sereni, salvo residui fenomeni sulla Sicilia;

piogge sparse e locali temporali al mattino, nel pomeriggio ancora qualche fenomeno su Calabria e Sicilia, migliora altrove. In serata tempo prevalentemente stabile con cieli sereni, salvo residui fenomeni sulla Sicilia; temperature minime stabili o in generale lieve rialzo, massime in lieve rialzo sul medio versante tirrenico e Isole maggiori ed in calo sul resto d’Italia.