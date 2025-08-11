Friarielli alla napoletana richiamati per rischio botulino dopo intossicazione a Diamante, i lotti interessati

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro di alcuni lotti di friarielli alla napoletana che potrebbero essere contaminati dal botulino, come avvenuto a Diamante, in Calabria. Si tratta di confezioni da un chilo che vengono normalmente utilizzate soltanto nella ristorazione.

Friarielli alla napoletana contaminati dal botulino

Dopo i casi di botulinemia che hanno coinvolto il comune calabrese di Diamante, il Ministero della Salute ha richiamato diversi lotti di firarielli alla napoletana, ritenuti responsabili del contagio.

Si tratta di confezioni da un chilo che vengono utilizzate per lo più dalla ristorazione. Non si trovano comunemente nei negozi di alimentari o nei supermercati e quindi non dovrebbero essere a disposizione delle famiglie.

ANSA Il food truck da cui è partita la contaminazione

La contaminazione sarebbe simile a quella registrata nel food truck da cui è partita l’intossicazione dei giorni scorsi. Intanto il sindaco di Diamante ha assicurato che la situazione è ormai sotto controllo.

I lotti ritirati per sospetto botulino

Sul portale ufficiale del Ministero della Salute è comparso un avvisto che specifica quali siano i lotti ritenuti pericolosi. Sono stati tutti confezionati in uno stabilimento di Scafati, in provincia di Salerno.

I lotti coinvolti sono i numeri interessati sono il 060325 con data di scadenza 6 marzo 2028 e il 280325 con scadenza 28 marzo 2028 del marchio Bel Sapore e il 280325 con scadenza 28 marzo 2028 e il 290425 con scadenza 29 aprile 2028 del marchio Vittoria.

Chi si trovasse in possesso dei lotti richiamati deve immediatamente sospendere l’utilizzo degli ortaggi contenuti all’interno delle confezioni e riportare i prodotti nel punto vendita in cui li ha acquistati.

Il caso di Diamante

Nel frattempo il caso di Diamante è tornato sotto controllo. È stato lo stesso sindaco del comune calabrese a spiegare che le intossicazioni da botulino sono ormai state circoscritte a un’unica fonte.

Inizialmente gli investigatori avevano ipotizzato una contaminazione multipla, perché non tutte le persone intossicate avevano mangiato pietanze contenenti ingredienti diversi.

Questa circostanza è stata poi spiegata quando si è scoperto che il gestore del food truck utilizzava un solo strumento per maneggiare più ingredienti. Il botulino è quindi passato attraverso lo strumento, dall’origine al resto del cibo.