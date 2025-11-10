Friarielli Sapurè richiamati per la possibile presenza di botulino in un lotto: ritirato dai supermercati
Richiamato dai supermercati un lotto di friarielli Sapurè, possibile presenza di botulino. Qual è il lotto interessato e quali sono i rischi per la salute
Un lotto di friarielli Sapurè è stato richiamato dai supermercati per rischio microbiologico: potrebbe contenere botulino al suo interno. Data la pericolosità in caso di ingestione del prodotto, che potrebbe causare botulismo, le confezioni acquistate prima del ritiro precauzionale vanno restituite al punto vendita di acquisto.
- Qual è il lotto di friarielli Sapurè richiamato dai supermercati
- Cos'è il botulino alimentare e quali sono i rischi per la salute
- Cosa fare in caso di acquisto
Qual è il lotto di friarielli Sapurè richiamato dai supermercati
Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, ad essere richiamato dai supermercati è stato un lotto di friarielli Sapurè Broccoli alla napoletana in olio di semi di girasole.
Il lotto di produzione richiamato è contrassegnato con il codice SAP/BR/85R, ed ha scadenza fissata al 30-03-2028.
I friarielli ritirati
I friarielli oggetto del richiamo sono venduti in confezioni da 940 gr /1062 ml e sono stati prodotti dalla Sapurè Srl nello stabilimento di via Vicinale Filettine 14 a Pagani (SA).
Cos’è il botulino alimentare e quali sono i rischi per la salute
Il Ministero segnala che i friarielli Sapurè appartenenti al lotto indicato sono stati richiamati per sospetta presenza di Clostridium Botulinum.
Le confezioni appartenenti al lotto indicato potrebbero essere pertanto contaminate da botulino alimentare. L’ingestione del prodotto potrebbe infatti causare botulismo, una grave malattia neuro-paralitica causata dall’assunzione di alimenti contenenti tossine botuliniche.
I sintomi iniziali, che di solito compaiono tra le 24 e le 72 ore dopo il consumo di alimenti contaminati, comprendono:
- sdoppiamento o annebbiamento della vista
- pupille dilatate
- difficoltà a mantenere gli occhi aperti e nella deglutizione
- secchezza della bocca
- difficoltà di nell’articolazione della parola.
Il botulismo può anche causare insufficienza respiratoria e paralisi flaccida a causa del coinvolgimento del sistema nervoso.
Se non diagnosticata in tempo, la malattia può essere mortale.
Cosa fare in caso di acquisto
All’interno del documento pubblicato sul sito del Ministero della Salute, non sono state inserite avvertenze o indicazioni per i consumatori.
Valgono quindi le regole generali in vigore in caso di richiami alimentari: le confezioni di friarielli Sapurè appartenenti al lotto SAP/BR/85R non vanno consumate.
In questi casi, i prodotti vanno restituiti al punto vendita per ottenere un rimborso o la sostituzione del prodotto.