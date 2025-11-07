Friedman boccia Mamdani perché "il programma è utopico, non è un modello": cosa vuol fare nei primi 100 giorni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Zohran Mamdani è il nuovo sindaco, socialista e islamico, che vuole riscrivere New York a partire dai primi 100 giorni di amministrazione: il programma è pronto e una serie prevede sconti e agevolazioni per gli ultimi. La vittoria del radicale Mamdani ha reso euforica la sinistra mondiale, soprattutto fra le frange più estreme e idealiste. Il giornalista politico Alan Friedman, però, pur essendo da sempre ostile ai conservatori non si unisce al coro di chi festeggia bollando il neosindaco come un “populista di estrema sinistra” che fa “promesse folli”.

Il programma dei primi 100 giorni di Zohran Mamdani

Zohran Mamdani è il sindaco della città più ricca d’America, ma in cui un abitante su quattro è povero.

Il quadro della città viene tracciato dal Poverty Tracker, un progetto congiunto dell’associazione benefica Robin Hood e della Columbia University.

ANSA

Nei suoi primi 100 giorni il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani intende varare misure immediate per combattere il caro vita, avviando i progetti simbolo della sua agenda:

autobus gratuiti;

assistenza universale all’infanzia;

affitti congelati;

apertura dei primi negozi comunali di alimentari con prezzi calmierati;

patrimoniale del 2% ai milionari per raccogliere 9 miliardi di dollari così da finanziare il programma.

Alan Friedman contro Zohran Mamdani

Intervistato dal Quotidiano Nazionale, il giornalista Alan Friedman ha bocciato il neosindaco di New York: “Mamdani è sicuramente eloquente e carismatico, ma in termini amministrativi non sarà in grado di realizzare il 90% delle promesse folli fatte durante la campagna elettorale, perché è un populista di estrema sinistra”.

“Mamdani non rappresenta il Partito Democratico negli Stati Uniti. È a sinistra perfino di Bernie Sanders”, ha messo in guardia Friedman.

La raccomandazione di Alan Friedman a Elly Schlein

Sui social Elly Schlein ha esaltato la “sinistra che torna a vincere”, ma Friedman mette in guardia contro gli abbagli di chi prende Mamdani come modello.

“Credo che il Partito Democratico e la sinistra in generale rischino di sbagliare nel fare questo. È facile pensare che Mamdani sia un nuovo mini-Obama da imitare e adorare, e alcuni stanno già costruendo un monumento mediatico. A mio avviso, è una mancanza di comprensione della politica americana”, ha dichiarato Friedman.

“Negli Usa, la sinistra radicale non è eleggibile a livello nazionale. E va anche ricordato che New York non è gli Stati Uniti: è una metropoli storicamente democratica”, ha aggiunto.

Poi un commento riguardante la segretaria del Pd Elly Schlein: “Di sicuro, dal punto di vista analitico, se prendesse [come modello] Mamdani sbaglierebbe. Non è un democratico: è un populista di sinistra, un estremista. Non credo possa vincere emulandolo”.