Frode fiscale da oltre 133 milioni di euro, 7 indagati a Napoli: sequestrati beni per 1,5 milioni

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È di sette indagati e di un sequestro di beni per 1.535.160 euro e crediti fiscali fittizi per 133.198.312 euro il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Napoli su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Il provvedimento è stato adottato nei confronti di amministratori di fatto e di diritto di società coinvolte in una complessa vicenda di frode fiscale legata all’utilizzo illecito di crediti d’imposta.

Le indagini e la scoperta della frode

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa è partita da una verifica fiscale effettuata dai militari della Compagnia Casalnuovo di Napoli nei confronti di una ditta individuale con sede a Somma Vesuviana, attiva nel commercio di materiali edili. Gli accertamenti hanno permesso di individuare rapporti commerciali tra l’impresa e diversi contribuenti privi di sedi operative e già noti per irregolarità fiscali, i quali emettevano fatture per operazioni inesistenti. Questo sistema avrebbe consentito all’azienda controllata di ottenere un risparmio d’imposta di entità milionaria.

Il ruolo delle società cartiere

L’analisi dei fornitori ha portato alla luce il coinvolgimento di tre società cartiere: due con sede a Napoli e una in provincia di Latina. Queste società, pur essendo prive di reale operatività, avrebbero presentato dichiarazioni fiscali artefatte, finalizzate a creare crediti d’imposta milionari. Tali crediti venivano poi utilizzati per compensare imposte dovute o ceduti a terzi, in un meccanismo che ha permesso di generare un ingente danno erariale.

Il meccanismo dei crediti fiscali fittizi

Al centro della vicenda vi è il credito d’imposta denominato Deferred Tax Asset (Dta), uno strumento introdotto dal legislatore per consentire alle imprese di trasformare in crediti le perdite fiscali accumulate durante la pandemia, con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto in un periodo di incertezza economica. Tuttavia, secondo quanto emerso dalle indagini, tale strumento sarebbe stato sfruttato in modo illecito dalle società coinvolte, che avrebbero creato crediti fittizi per oltre 130 milioni di euro.

Il sequestro e i beni coinvolti

Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Nola, ha riguardato non solo il blocco dei crediti fiscali fittizi, ma anche il sequestro di tre immobili, quote sociali e saldi attivi per un valore complessivo superiore a 1,5 milioni di euro. L’azione tempestiva delle Fiamme Gialle ha così permesso di impedire l’utilizzo illecito dei crediti e di tutelare le casse dello Stato.

IPA