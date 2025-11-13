Frode informatica con finto sms della banca a Isernia, colpo da 50mila euro: denunciate quattro persone
Quattro persone denunciate a Isernia per frode informatica: truffavano cittadini con spoofing e phishing, recuperati 50.000 euro.
Quattro persone denunciate e 50.000 euro recuperati per frode informatica condotta a Isernia. L’indagine è stata avviata dopo che tre cittadini della provincia sono stati vittime di un sofisticato schema di truffa basato su spoofing e phishing, con danni economici per 112.000 euro.
Le indagini e la scoperta della truffa
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Isernia ha avviato le indagini in seguito alle denunce presentate da tre cittadini locali. Le vittime avevano ricevuto SMS che, grazie a tecniche di spoofing e phishing, sembravano provenire dalle loro banche. Nei messaggi si segnalava una presunta autorizzazione di pagamento di circa 3.490 euro dai loro conti correnti.
Il modus operandi dei truffatori
Preoccupate dal contenuto degli SMS, le vittime hanno contattato il numero indicato nella comunicazione. Dall’altra parte della linea, i truffatori si sono finti operatori bancari, riuscendo così a ottenere con l’inganno le credenziali di accesso ai conti correnti delle vittime. In questo modo, i malviventi hanno potuto disporre numerosi pagamenti e bonifici verso altri conti, causando un danno complessivo di circa 112.000 euro.
L’intervento della Polizia e i risultati dell’operazione
Le “attente attività investigative” della Polizia di Stato hanno permesso di identificare i destinatari delle somme illecite. Gli agenti sono riusciti a porre sotto sequestro i conti correnti coinvolti e a recuperare 50.000 euro che erano stati sottratti alle vittime. Le quattro persone coinvolte, residenti in diverse regioni d’Italia, sono state denunciate per frode informatica.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.