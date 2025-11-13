Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro persone denunciate e 50.000 euro recuperati per frode informatica condotta a Isernia. L’indagine è stata avviata dopo che tre cittadini della provincia sono stati vittime di un sofisticato schema di truffa basato su spoofing e phishing, con danni economici per 112.000 euro.

Le indagini e la scoperta della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Isernia ha avviato le indagini in seguito alle denunce presentate da tre cittadini locali. Le vittime avevano ricevuto SMS che, grazie a tecniche di spoofing e phishing, sembravano provenire dalle loro banche. Nei messaggi si segnalava una presunta autorizzazione di pagamento di circa 3.490 euro dai loro conti correnti.

Il modus operandi dei truffatori

Preoccupate dal contenuto degli SMS, le vittime hanno contattato il numero indicato nella comunicazione. Dall’altra parte della linea, i truffatori si sono finti operatori bancari, riuscendo così a ottenere con l’inganno le credenziali di accesso ai conti correnti delle vittime. In questo modo, i malviventi hanno potuto disporre numerosi pagamenti e bonifici verso altri conti, causando un danno complessivo di circa 112.000 euro.

L’intervento della Polizia e i risultati dell’operazione

Le “attente attività investigative” della Polizia di Stato hanno permesso di identificare i destinatari delle somme illecite. Gli agenti sono riusciti a porre sotto sequestro i conti correnti coinvolti e a recuperare 50.000 euro che erano stati sottratti alle vittime. Le quattro persone coinvolte, residenti in diverse regioni d’Italia, sono state denunciate per frode informatica.

