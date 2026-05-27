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È di otto indagati e oltre 33 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Verona contro una frode fiscale internazionale nel settore dei prodotti per la detergenza. Le misure cautelari personali sono state disposte dal GIP del Tribunale di Napoli e sono state eseguite con il supporto dei colleghi partenopei, a seguito di un’indagine coordinata tra l’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) di Venezia e l’ufficio croato.

Le indagini e la scoperta della frode

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso il via dall’approfondimento di alert su alcune società con sede a Verona. Le attività investigative, durate oltre un anno, hanno permesso di svelare un contesto criminale con ramificazioni internazionali, dedito a frodi IVA nel commercio all’ingrosso di prodotti per la cura della casa e della persona.

Il sistema fraudolento e i soggetti coinvolti

L’indagine ha portato alla luce un sofisticato sistema fraudolento basato su società fittiziamente residenti all’estero. Queste società acquistavano beni da grossisti italiani senza applicazione dell’IVA, per poi cederli formalmente a società fantasma situate nel territorio campano. Successivamente, la merce veniva trasferita a società filtro, omettendo il versamento delle imposte dovute. Tutti i soggetti giuridici coinvolti nella filiera fraudolenta erano gestiti in Italia da un’associazione a delinquere con base nel napoletano.

Le strategie per eludere i controlli

Per rendere più difficile l’individuazione dello schema evasivo, gli indagati hanno attuato un costante turn over dei soggetti giuridici coinvolti, intestando le partite IVA a prestanome, spesso nullatenenti. La catena di approvvigionamento, resa ancora più complessa dai molteplici passaggi tra società estere, ha consentito un indebito risparmio fiscale di oltre 33 milioni di euro. Questo vantaggio illecito ha permesso agli indagati di attuare strategie commerciali aggressive, immettendo sul mercato nazionale prodotti a prezzi altamente concorrenziali.

Le misure cautelari e i sequestri

L’Autorità Giudiziaria, accogliendo le tesi della Guardia di Finanza di Verona, aveva già disposto un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di circa 33,8 milioni di euro. Dopo gli interrogatori di garanzia, sono stati disposti due arresti con traduzione in carcere nei confronti dei promotori, quattro arresti domiciliari per i fiancheggiatori e l’obbligo di firma e l’interdizione dall’esercizio dell’impresa per altri due sodali.

La collaborazione internazionale

L’operazione è stata resa possibile grazie al coordinamento tra l’EPPO di Venezia e l’ufficio croato, che hanno avviato interventi investigativi paralleli sia sul territorio nazionale che all’estero. Questo lavoro congiunto ha permesso di smascherare un’associazione criminale con proiezione internazionale, dedita a frodi IVA e in grado di arrecare danno alla concorrenza leale e alle imprese sane.

IPA