Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Recuperati e restituiti a un’azienda 53.215 euro sottratti con una frode informatica. Il denaro è stato bloccato dalla Polizia Postale del Veneto prima che potesse essere trasferito altrove e, dopo gli accertamenti, è tornato alla società vittima. La truffa è stata effettuata attraverso un’e-mail che sembrava essere stata inviata da un fidato partener commerciale.

Il bonifico verso coordinate bancarie anomale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato condotto dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Veneto nell’ambito delle attività di contrasto al cybercrime finanziario. L’azienda ha disposto un bonifico dopo aver ricevuto un’e-mail che sembrava provenire da un proprio partner commerciale. Accortasi che le coordinate bancarie indicate non corrispondevano a quelle attese, ha contattato subito la Polizia Postale.

Il denaro bloccato dalla Polizia Postale e restituito

La tempestività della segnalazione ha permesso agli investigatori di attivare le procedure urgenti di cooperazione e tracciamento con gli intermediari finanziari coinvolti. Il flusso di denaro è stato intercettato prima che le somme venissero trasferite ulteriormente o disperse; l’importo è stato quindi bloccato e sottoposto a sequestro giudiziario. Conclusi gli accertamenti, la somma è stata restituita integralmente alla società.

La tecnica della frode e i consigli alle imprese

La frode informatica è riconducibile al cosiddetto “Man in the Middle”: i criminali si inseriscono in una corrispondenza commerciale autentica, oppure la imitano in modo credibile, e inducono la vittima a pagare su coordinate bancarie diverse da quelle del beneficiario legittimo.

La Polizia Postale invita le imprese a verificare attraverso un canale alternativo ogni richiesta di modifica dell’IBAN o delle modalità di pagamento. In caso di sospetta frode, raccomanda di avvisare tempestivamente la propria banca e di rivolgersi alla Polizia Postale. Segnalazioni e informazioni sui principali fenomeni criminali online sono disponibili anche sul portale del Commissariato di P.S. online, www.commissariatodips.it.

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