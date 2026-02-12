Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’indagine per truffa e autoriciclaggio condotta dalla Guardia di Finanza a Verona ha portato al sequestro di oltre 1,1 milioni di euro e all’esecuzione di misure cautelari nei confronti del titolare di una concessionaria dell’est veronese. L’operazione, coordinata dal Tribunale di Verona, ha permesso di smascherare un sofisticato sistema fraudolento ai danni di decine di persone.

Le indagini e la scoperta del sistema fraudolento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa ha avuto origine da una complessa operazione di polizia giudiziaria svolta dal Comando Provinciale di Verona. Gli accertamenti hanno portato all’emissione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari reali e a un provvedimento di perquisizione nei confronti del titolare di una concessionaria dell’est veronese, indagato per truffa e autoriciclaggio.

Come funzionava la truffa: i dettagli emersi

L’indagine ha permesso di ricostruire un articolato meccanismo fraudolento, ideato dall’indagato sfruttando la rete commerciale convenzionata con una nota finanziaria del settore automotive. Questa rete, secondo gli investigatori, era stata trasformata in una sorta di “rubinetto di liquidità”. Sono quasi cinquanta le persone coinvolte, tra vittime e soggetti danneggiati: molti hanno ricevuto solleciti di pagamento per finanziamenti mai richiesti, mentre altri si sono visti negare mutui o prestiti perché formalmente risultavano “morosi”.

Le modalità operative: pratiche fittizie e dati alterati

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle di Soave, il titolare della concessionaria, in qualità di dealer convenzionato, avrebbe presentato pratiche di finanziamento per l’acquisto di veicoli utilizzando la documentazione di clienti ignari. In questo modo, ha avviato e alimentato decine di rapporti fittizi. L’indagato, consapevole delle procedure di verifica spesso limitate a controlli formali e privi di supervisione umana, avrebbe inserito nel sistema dati alterati per rendere i profili dei contratti idonei all’ottenimento di liquidità immediata.

Le somme ottenute e il sequestro

Le analisi dei flussi finanziari, svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Soave, hanno permesso di quantificare in oltre 1,1 milioni di euro le somme complessivamente ottenute attraverso il sistema fraudolento. Questi importi, confluiti sui conti della società, hanno generato una commistione tra proventi leciti e illeciti, configurando così anche il reato di autoriciclaggio.

Perquisizioni e sequestri: denaro e gioielli nascosti

Nel corso delle perquisizioni, effettuate con il supporto delle unità cinofile cash dog, i Finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato denaro contante e gioielli. Parte del denaro e dei preziosi era nascosta in un doppio fondo occultato all’interno di un armadietto situato in una stanza adibita a lavanderia.

