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Eseguito un sequestro preventivo di oltre 810 mila euro a Messina, nell’ambito di un’indagine sulla illecita percezione di bonus edilizi ed eco bonus. Il provvedimento, eseguito il 27 marzo, è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, e riguarda accuse di indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina e condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto della Compagnia di Milazzo. L’attività investigativa è scaturita dall’analisi di sospette movimentazioni bancarie, che hanno permesso di ricostruire un articolato sistema di frode ai danni dello Stato.

Il meccanismo della frode: come funzionava

Le indagini hanno permesso di accertare che i due indagati, amministratori della società cooperativa coinvolta, avrebbero effettuato una serie di giroconti bancari verso conti correnti intestati alla stessa cooperativa sociale, attiva nel settore dell’assistenza per anziani e disabili. I flussi di denaro, secondo quanto ricostruito, provenivano da un istituto bancario che aveva monetizzato i crediti fiscali relativi ai cosiddetti “ecobonus – sismabonus – bonus facciate”, ceduti tramite la piattaforma “cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate.

Le irregolarità riscontrate

Dall’esame della documentazione, è emerso che i due indagati, pur avendo dichiarato all’Agenzia delle Entrate di possedere i requisiti necessari per accedere ai benefici fiscali, non avevano mai affidato lavori di efficientamento energetico a ditte specializzate, né avevano ricevuto fatture relative agli importi auto-certificati nelle istanze telematiche. In particolare, uno degli indagati avrebbe fornito dati catastali inesistenti, mentre l’altro non risultava essere né proprietario né conduttore dell’immobile indicato, né aveva presentato alcuna comunicazione di inizio lavori agli uffici comunali competenti.

Il sequestro e le contestazioni

Il sequestro preventivo di oltre 810 mila euro è stato disposto quale misura cautelare reale, a tutela delle risorse pubbliche. Le accuse mosse nei confronti dei soggetti coinvolti sono quelle di indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio, reati che prevedono pene severe e che mirano a contrastare fenomeni di frode nell’ambito delle agevolazioni fiscali.

Ulteriori sviluppi: il Reddito di Cittadinanza

Gli approfondimenti investigativi hanno inoltre fatto emergere che, durante il periodo in cui venivano monetizzati i crediti fiscali inesistenti, uno dei due indagati percepiva anche il cosiddetto Reddito di Cittadinanza, aggiungendo un ulteriore elemento di irregolarità alla vicenda.

La Procura della Repubblica di Messina ha sottolineato che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

IPA