Frode sulla patente a Viterbo con un complice all'esame al posto del candidato, scoperta dalla Stradale

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È stato scoperto un sofisticato sistema di frode per il conseguimento della patente di guida a Viterbo, dove un cittadino straniero è stato fermato dalla Polizia Stradale durante un controllo. L’uomo avrebbe esibito una patente ottenuta con modalità irregolari, grazie all’aiuto di un complice che si sarebbe presentato all’esame al suo posto.

Controllo su strada e prime anomalie

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio durante un’attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle condotte illecite legate alla circolazione stradale. Una pattuglia della Polizia Stradale di Viterbo ha fermato un’autovettura guidata da un cittadino straniero, il quale ha mostrato agli agenti la propria patente di guida.

L’anomalia sulla patente e l’avvio delle indagini

Durante i controlli, gli agenti hanno subito notato che la fotografia presente sul documento non coincideva con la fisionomia del conducente. Questo particolare ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di approfondire la questione coinvolgendo anche il personale della locale Squadra di Polizia Giudiziaria. Gli accertamenti hanno permesso di risalire all’identità della persona raffigurata sulla patente, scoprendo che si trattava di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, in quanto già denunciato in passato per lo stesso reato.

Il meccanismo della frode: come funzionava

Le indagini hanno consentito di ricostruire il particolare stratagemma utilizzato per ottenere la patente in modo fraudolento. Il complice, incaricato di “aiutare” il candidato, forniva una propria fotografia che veniva allegata alla documentazione necessaria per la domanda di conseguimento della patente. Successivamente, il giorno dell’esame teorico, lo stesso soggetto si presentava presso la sede d’esame, sostituendosi al vero candidato e sostenendo la prova al suo posto. Una volta ottenuto il rilascio della patente, il reale beneficiario simulava lo smarrimento del documento e richiedeva un duplicato, questa volta corredato dalla propria fotografia. Così facendo, il documento finale risultava intestato al vero utilizzatore, con la sua effettiva immagine.

Risultati dell’attività investigativa

L’attività investigativa della Polizia Stradale ha permesso di far emergere il sistema fraudolento e di ricondurre la patente esibita al soggetto che aveva fornito la propria fotografia per consentire il superamento dell’esame da parte di un’altra persona. Gli agenti sono riusciti a individuare il meccanismo e a collegare il documento al complice già noto per precedenti analoghi.

Indagini ancora in corso

Le forze dell’ordine hanno comunicato che sono in corso ulteriori accertamenti, finalizzati a ricostruire completamente la vicenda e a individuare tutte le responsabilità dei soggetti coinvolti. L’attenzione resta alta per contrastare simili episodi di frode che mettono a rischio la sicurezza stradale e l’integrità dei documenti ufficiali.

IPA