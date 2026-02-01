Frontale tra auto a San Possidonio nel Modenese, morto un bimbo di 6 anni: padre grave e altri due feriti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Violento scontro tra due vetture nel Modenese. Il frontale, avvenuto nel pomeriggio su una strada a San Possidonio, ha causato la morte di un bambino di 6 anni. Il padre è invece ricoverato in gravi condizioni. Anche gli altri due coinvolti, quelli nell’altra auto, sono feriti e in ospedale. Lo scontro, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto ad alta velocità. Le auto sono finite entrambe nel fosso al lato della carreggiata.

Frontale: muore un bambino di 6 anni

Ennesimo grave incidente stradale. Nella Bassa Modenese, a San Possidonio tra le vie Mazza e Chiavica Mari, un bimbo di 6 anni ha perso la vita in seguito a un frontale tra l’auto sulla quale viaggiava e una BMW. Tutti i coinvolti sono feriti in maniera grave.

Il padre del bambino risulta in gravi condizioni ed è ricoverato all’ospedale di Baggiovara. Mentre gli altri occupanti della seconda vettura, due cittadini originari della Moldavia, hanno riportato lesioni definite di “media gravità”. Anche loro sono ricoverati.

All’arrivo dei soccorsi è stato fatto il possibile per cercare di salvare il padre del bambino, giudicato subito grave e trasportato d’urgenza in ospedale. Il bimbo, purtroppo, sembra aver perso la vita sul colpo.

Le dinamiche dell’incidente

Erano le 17:00 circa del pomeriggio di sabato 31 gennaio quando una BMW e una Volkswagen Tiguan si sono scontrate frontalmente ad alta velocità. Da una prima ricostruzione, l’alta velocità sarebbe confermata dai dati: le due auto sono state sbalzate entrambe di circa 80 metri dal punto dell’incidente, finendo nel fosso al lato della strada.

Il Tiguan stava svoltando, quando l’altra auto, in direzione opposta, è andata a sbattere violentemente contro la prima. La polizia locale e i carabinieri dovranno chiarire le dinamiche e le responsabilità dell’incidente.

Hanno dato l’allarme i residenti della zona: “Abbiamo sentito come un’esplosione e ci siamo trovati di fronte a questa tragedia”.

I soccorsi

Disperati i soccorsi per il bambino. Fin dall’arrivo del 118 la situazione è apparsa subito complessa. Da una parte il bimbo, sul quale è stato fatto un tentativo di rianimazione prolungato, iniziato in strada e concluso in attesa dell’elisoccorso proveniente da Bologna.

Il padre del piccolo, nel frattempo, era rimasto incastrato nell’auto. I vigili del fuoco hanno usato le pinze idrauliche per tentare di estrarlo il prima possibile dalle lamiere. Una volta fuori, è stato trasportato d’urgenza in gravissime condizioni all’ospedale di Baggiovara.

Infine i due sulla BMW, feriti ma in modo meno grave, sono stati ricoverati per tutti gli accertamenti del caso.