Frontale tra auto a San Possidonio nel Modenese, morto un bimbo di 6 anni: padre grave e altri due feriti
Frontale a San Possidonio nel Modenese: muore un bimbo di 6 anni. Padre in gravi condizioni, feriti anche i due occupanti dell’altra vettura
Violento scontro tra due vetture nel Modenese. Il frontale, avvenuto nel pomeriggio su una strada a San Possidonio, ha causato la morte di un bambino di 6 anni. Il padre è invece ricoverato in gravi condizioni. Anche gli altri due coinvolti, quelli nell’altra auto, sono feriti e in ospedale. Lo scontro, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto ad alta velocità. Le auto sono finite entrambe nel fosso al lato della carreggiata.
Frontale: muore un bambino di 6 anni
Ennesimo grave incidente stradale. Nella Bassa Modenese, a San Possidonio tra le vie Mazza e Chiavica Mari, un bimbo di 6 anni ha perso la vita in seguito a un frontale tra l’auto sulla quale viaggiava e una BMW. Tutti i coinvolti sono feriti in maniera grave.
Il padre del bambino risulta in gravi condizioni ed è ricoverato all’ospedale di Baggiovara. Mentre gli altri occupanti della seconda vettura, due cittadini originari della Moldavia, hanno riportato lesioni definite di “media gravità”. Anche loro sono ricoverati.
All’arrivo dei soccorsi è stato fatto il possibile per cercare di salvare il padre del bambino, giudicato subito grave e trasportato d’urgenza in ospedale. Il bimbo, purtroppo, sembra aver perso la vita sul colpo.
Le dinamiche dell’incidente
Erano le 17:00 circa del pomeriggio di sabato 31 gennaio quando una BMW e una Volkswagen Tiguan si sono scontrate frontalmente ad alta velocità. Da una prima ricostruzione, l’alta velocità sarebbe confermata dai dati: le due auto sono state sbalzate entrambe di circa 80 metri dal punto dell’incidente, finendo nel fosso al lato della strada.
Il Tiguan stava svoltando, quando l’altra auto, in direzione opposta, è andata a sbattere violentemente contro la prima. La polizia locale e i carabinieri dovranno chiarire le dinamiche e le responsabilità dell’incidente.
Hanno dato l’allarme i residenti della zona: “Abbiamo sentito come un’esplosione e ci siamo trovati di fronte a questa tragedia”.
I soccorsi
Disperati i soccorsi per il bambino. Fin dall’arrivo del 118 la situazione è apparsa subito complessa. Da una parte il bimbo, sul quale è stato fatto un tentativo di rianimazione prolungato, iniziato in strada e concluso in attesa dell’elisoccorso proveniente da Bologna.
Il padre del piccolo, nel frattempo, era rimasto incastrato nell’auto. I vigili del fuoco hanno usato le pinze idrauliche per tentare di estrarlo il prima possibile dalle lamiere. Una volta fuori, è stato trasportato d’urgenza in gravissime condizioni all’ospedale di Baggiovara.
Infine i due sulla BMW, feriti ma in modo meno grave, sono stati ricoverati per tutti gli accertamenti del caso.