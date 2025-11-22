Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per porto di armi a Frosinone nella giornata di ieri. Un 28enne residente in città è stato fermato dagli agenti della Squadra Volante e trovato in possesso di un manganello, che aveva con sé per motivi di presunta difesa personale.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nel primo pomeriggio di ieri, quando una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Frosinone ha effettuato un controllo nella zona denominata “Casermone”.

Il controllo e la scoperta

Durante l’attività di prevenzione dei reati e di controllo del territorio, gli agenti hanno fermato un 28enne residente a Frosinone. Gli accertamenti svolti sul giovane hanno evidenziato la presenza di numerosi pregiudizi di Polizia a suo carico. L’atteggiamento sospetto mostrato durante le fasi del controllo ha spinto i poliziotti a procedere con ulteriori verifiche.

Il ritrovamento dell’arma

Nel corso delle ispezioni, gli operatori hanno scoperto che il ragazzo trasportava all’interno del veicolo un manganello. Il giovane ha dichiarato che l’oggetto era destinato alla difesa personale, ma ciò non ha evitato che venisse contestato il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Le conseguenze per il giovane

Il 28enne è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. Dovrà ora rispondere dell’accusa di porto di armi e oggetti atti a offendere, come previsto dalla normativa vigente.

IPA