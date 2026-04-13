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A Frosinone un uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per abbandono di rifiuti speciali nella periferia urbana del capoluogo. L’episodio è stato scoperto dai Carabinieri Forestali, che sono riusciti a risalire al presunto responsabile grazie a un’attenta attività investigativa.

Le indagini dei Carabinieri Forestali

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Frosinone hanno accertato la presenza di circa cinque metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi abbandonati nella periferia urbana della città. Il materiale rinvenuto comprendeva ceramica, plastica, rifiuti solidi urbani, carta e cartone.

Come è stato individuato il responsabile

L’attività info-investigativa svolta dai Carabinieri Forestali si è concentrata sull’analisi e il controllo dei rifiuti abbandonati. Attraverso un’attenta vagliatura dei materiali, i militari sono riusciti a raccogliere elementi di prova che hanno permesso di identificare l’autore materiale del fatto. L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per abbandono di rifiuti.

La posizione dell’indagato e il principio di presunzione di innocenza

È stato sottolineato che, allo stato attuale, l’uomo è soltanto indiziato di delitto. La sua posizione sarà valutata in sede giudiziaria e solo una sentenza definitiva potrà eventualmente riconoscerlo colpevole del reato contestato. Viene così rispettato il principio costituzionale della presunzione di innocenza. I Carabinieri Forestali di Frosinone svolgono un ruolo fondamentale nel contrasto ai reati ambientali, attraverso attività di controllo del territorio, indagini e sensibilizzazione della cittadinanza.

IPA