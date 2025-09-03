Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per violazione di misura cautelare è stato eseguito nella mattinata di ieri a Frosinone. Un uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai genitori, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso nei pressi dell’abitazione familiare. L’intervento è stato motivato dalla reiterata inosservanza delle prescrizioni imposte, con il soggetto che aveva più volte disattivato il braccialetto elettronico di sorveglianza.

La fonte della notizia e il contesto normativo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il comunicato stampa è stato diffuso nel rispetto delle disposizioni del D.lgs nr. 106/2006, modificato dal D.lgs 188/2021. La pubblicazione della notizia è stata giustificata da specifiche ragioni di interesse pubblico, legate alla particolare rilevanza dei fatti e alla tutela del diritto all’informazione. Le autorità hanno sottolineato la necessità di trasparenza, garantendo il rispetto dei diritti degli indagati e delle parti offese.

L’arresto: i fatti accertati dalla Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata di ieri il personale della Polizia ha proceduto all’arresto di un uomo originario della provincia di Frosinone. L’individuo era già destinatario di una misura cautelare personale, nello specifico il divieto di avvicinamento a determinati luoghi frequentati dai genitori, a seguito di una denuncia presentata da questi ultimi nel mese di giugno scorso.

Le violazioni precedenti e il braccialetto elettronico

La misura cautelare era stata disposta per tutelare la sicurezza dei genitori, dopo che questi avevano segnalato comportamenti preoccupanti da parte del figlio. Tuttavia, già a partire dal 18 luglio scorso, l’uomo aveva iniziato a eludere i controlli di polizia, disattivando in modo sistematico il dispositivo elettronico di sorveglianza, noto come braccialetto elettronico. Tali azioni, ripetute nel tempo, erano state segnalate all’Autorità Giudiziaria, che aveva preso atto delle reiterate violazioni.

L’intervento della Squadra Volante

Nella mattinata di ieri, la sala operativa della Polizia ha ricevuto una segnalazione relativa alla presenza del soggetto nell’area di sicurezza, ovvero nelle immediate vicinanze dell’abitazione dei genitori. Un equipaggio della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è recato tempestivamente sul posto. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo all’interno della zona vietata, procedendo così al suo arresto per violazione della misura cautelare.

Le conseguenze dell’arresto e la posizione dell’indagato

Dopo l’arresto, l’uomo è stato associato presso il carcere di Frosinone, dove resterà in attesa dell’udienza di convalida. Le autorità hanno ricordato che, allo stato attuale, l’indagato è solamente indiziato di delitto e che la sua posizione sarà valutata in sede giudiziaria. Solo una sentenza definitiva potrà eventualmente riconoscerlo colpevole del reato contestato, in conformità al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

IPA