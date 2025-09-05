Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Intervento di soccorso a favore di una donna anziana nella serata di ieri dalla Polizia di Stato a Frosinone. Una signora in evidente stato confusionale è stata notata nei pressi di un supermercato nella zona Madonna delle Neve e, dopo una serie di accertamenti, è stata riconsegnata ai suoi familiari. L’episodio si è verificato nella parte bassa del capoluogo ciociaro, dove la donna vagava senza meta. L’intervento è stato reso necessario per garantire la sicurezza della cittadina e la tranquillità dei suoi cari, che ne avevano perso le tracce dalla mattina.

Il soccorso: la segnalazione e il primo intervento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella serata di ieri, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnata nei consueti controlli del territorio, ha notato una donna che si aggirava in stato confusionale nei pressi di un supermercato di una nota catena commerciale, nella zona Madonna delle Neve di Frosinone. La signora, ben vestita e curata, appariva disorientata e non era in grado di fornire alcuna informazione sulla propria identità. Priva di documenti, telefono o altri oggetti utili all’identificazione, la donna non ha potuto essere aiutata immediatamente dagli agenti intervenuti.

L’arrivo dei sanitari e il trasferimento in Questura

Constatata la situazione, gli operatori hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per verificare le condizioni generali di salute della donna. Dopo il primo controllo medico, la pattuglia ha deciso di accompagnare la signora presso gli uffici della Questura di Frosinone per procedere a un’identificazione più approfondita. L’assenza di qualsiasi indizio sulla sua identità ha reso necessario un lavoro di squadra tra le forze dell’ordine e il personale sanitario, che hanno agito con tempestività e professionalità per garantire la sicurezza della cittadina.

L’identificazione e le indagini

Negli uffici della Questura, grazie a una serie di accertamenti, è stato possibile risalire all’identità della donna. Si è scoperto che l’anziana era originaria di un paese della Comunità Europea e che da molti anni risiedeva stabilmente in un centro dell’hinterland frusinate. L’assenza di documenti e la difficoltà della donna a comunicare hanno reso le operazioni particolarmente complesse, ma la determinazione degli agenti ha permesso di superare ogni ostacolo.

La collaborazione tra forze dell’ordine e la ricerca dei familiari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nonostante l’ora tarda, la collaborazione tra le diverse forze di polizia e una intensa attività info-investigativa hanno consentito di rintracciare i familiari della donna. I parenti, preoccupati per la scomparsa della congiunta, stavano per segnalare la scomparsa alle autorità, poiché la donna, affetta da disturbi senili, si era allontanata da casa nella mattinata, facendo perdere le proprie tracce.

Il lieto fine: il ricongiungimento con i familiari

In tarda serata, presso la Questura di Frosinone, la donna ha potuto riabbracciare i suoi cari. I familiari hanno espresso profonda gratitudine nei confronti della Polizia di Stato e del personale intervenuto, sottolineando la tempestività e la professionalità dimostrate durante l’intervento. L’episodio si è concluso positivamente, con il ritorno a casa della signora e la rassicurazione dei suoi parenti, che avevano vissuto ore di grande apprensione.

