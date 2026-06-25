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Due persone sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Frosinone. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, che hanno sequestrato cocaina e hashish durante perquisizioni domiciliari. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Operazione congiunta di Polizia e Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina di ieri ha visto la collaborazione tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri in un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di due persone, un uomo e una donna, residenti in un comune della provincia ciociara. L’intervento è stato il risultato di un’attività investigativa mirata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Le indagini e le perquisizioni domiciliari

Gli operatori della Squadra Mobile e dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato di Nettuno, insieme al personale del Nucleo Operativo Radio Mobile Carabinieri di Frosinone e del Comando Stazione Carabinieri di Ceccano, hanno agito sulla base di precedenti attività info-investigative. Sono state effettuate due perquisizioni domiciliari nelle abitazioni degli arrestati, che hanno permesso di rinvenire sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento.

Il sequestro di droga e materiale

Nel dettaglio, durante le perquisizioni sono stati trovati 25,82 grammi netti di cocaina e un bilancino di precisione nella disponibilità della donna. Nell’abitazione dell’uomo sono stati invece sequestrati 27,8 grammi netti di cocaina, 4,00 grammi di hashish, due bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Arresti e provvedimenti dell’autorità giudiziaria

L’uomo e la donna sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in base all’articolo 73 del DPR 309/1990. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Frosinone, i due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

IPA