Un uomo è stato denunciato a Frosinone per possesso di segni distintivi contraffatti e porto di armi proprie senza autorizzazione. Il soggetto è stato fermato dopo aver tentato di eludere gli agenti, che hanno sequestrato una paletta simile a quella in uso alle Forze dell’Ordine, un coltello a serramanico e un manganello telescopico. Nel corso dell’attività sono state anche segnalate due persone per possesso di stupefacente ad uso personale.

Denuncia per possesso di segni distintivi contraffatti e armi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Volante della Questura ha denunciato un uomo per possesso di segni distintivi contraffatti, porto di armi proprie senza autorizzazione e porto di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo. Il controllo è avvenuto durante un servizio ordinario di prevenzione e contrasto ai reati nella parte bassa di Frosinone.

Il controllo e il tentativo di fuga

Gli agenti hanno notato un’auto che esponeva una paletta simile a quella delle Forze dell’Ordine. Il conducente, alla vista della Polizia, ha tentato invano di sottrarsi al controllo, ma è stato fermato poco dopo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato la paletta contraffatta, un coltello a serramanico e un manganello telescopico trovati nel portabagagli.

La segnalazione per possesso di stupefacente

Nel corso della stessa attività, la Polizia ha segnalato amministrativamente due persone per possesso di stupefacente ad uso personale, nello specifico cocaina. Le segnalazioni sono state effettuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I numeri dei controlli: persone e veicoli identificati

Durante i controlli, sono state identificate 110 persone e verificata la regolarità di 82 veicoli. Gli agenti hanno inoltre elevato 27 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirato 20 documenti.

