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Eseguito un arresto per un grave caso di estorsione e usura ai danni di un cittadino della provincia di Frosinone: un uomo di 50 anni, residente in provincia di Viterbo, è stato fermato in flagranza di reato mentre riscuoteva una rata di denaro, dopo aver minacciato la vittima, già gravata da debiti a tassi usurari. Le indagini hanno permesso di ricostruire la vicenda, che ha avuto origine nel 2023, e di interrompere la condotta criminale prima che potesse degenerare ulteriormente.

Prestiti a tassi usurari e minacce: la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura, che ha agito in collaborazione con i colleghi di Roma. Gli investigatori hanno ricostruito come la vittima, residente nella provincia di Frosinone, si fosse trovata in una situazione di grave difficoltà economica nel corso del 2023. Attraverso alcuni conoscenti, la persona era stata messa in contatto con soggetti di Roma disposti a concedere prestiti.

La vittima ha ricevuto un primo prestito di 10.000 euro, con l’accordo di restituire la somma tramite rate mensili di 2.500 euro. Tuttavia, nel 2024, le difficoltà economiche sono proseguite, costringendo la persona a chiedere un secondo prestito, sempre di 10.000 euro. Da quel momento, la rata mensile è salita a 5.000 euro, per un totale di 132.500 euro restituiti nel tempo.

L’impossibilità di sostenere queste richieste economiche ha portato la vittima a subire pressioni sempre più forti, culminate in minacce tali da far temere per la propria incolumità. L’ultimo episodio, avvenuto il 14 luglio, ha segnato la svolta nelle indagini: la Polizia, che già monitorava i movimenti dei sospettati, è intervenuta bloccando il 50enne incaricato della riscossione.

Il sequestro del denaro e il ritrovamento di droga

Durante la perquisizione, gli agenti hanno recuperato la somma appena consegnata dalla vittima, oltre ad altri 11.750 euro nascosti sotto il sedile dell’auto dell’arrestato. Nel corso delle operazioni è stata anche trovata sostanza stupefacente del tipo cocaina, per oltre 1 grammo. Per questo motivo, all’uomo è stata contestata anche una violazione amministrativa per possesso di stupefacente ad uso personale.

Le indagini si estendono a Roma: coinvolto un complice

Parallelamente, grazie alla collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Roma, le indagini sono state estese anche sul territorio capitolino. Qui è stato individuato un altro soggetto, ritenuto responsabile di aver svolto il ruolo di esattore per la maggior parte delle rate pagate dalla vittima. Nella sua disponibilità sono stati trovati 111.475 euro, che sono stati sequestrati. Nei confronti di questa persona è scattata la denuncia in stato di libertà per i reati di estorsione e usura in concorso.

L’ultima occorrenza di Roma chiude il cerchio delle indagini, che hanno permesso di interrompere una condotta criminale particolarmente grave e di restituire almeno parte delle somme estorte alla vittima.

IPA